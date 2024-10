Provocarono una rissa in discoteca: daspo per due 27enni dello Zen

Il provvedimento del questore Calvino

PALERMO – Il questore di Palermo Maurizio Calvino ha disposto l’applicazione di due provvedimenti di divieto di accesso, agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, cd “Daspo Willy”, nei confronti di due 27enni palermitani, residenti nel quartiere Zen, che hanno provocato disordini e risse nei pressi di una discoteca.

E’ successo lo scorso maggio quando un barman ha subito un’aggressione da parte dei due giovani che pretendevano consumazioni gratuite di drink, pena, in caso di diniego, ritorsioni, intimidazioni e minacce. Il barman, per paura di ritorsione ha versato 5 drink gratis, poi si è rifiutato di prepararne gratis altri due scatenando la violenta ed incontrollata reazione dei due 27 enni.

Il barman è stato aggredito ha subito la lacerazione dell’orecchio giudicata guaribile in 15 giorni. I due palermitani sono stati denunciati. Adesso sono scattati i provvedimenti visto che i due giovani erano abituali frequentatori della discoteca. Il provvedimento ha la durata di tre anni. Per loro è vietata non solo la discoteca ma altri sei locali.