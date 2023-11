Al Khelaifi, presidente del PSG: “Abbiamo accolto nell’ECA il Palermo”

"Lavoriamo strettamente con la UEFA"

Sviluppo e cooperazione internazionale nell’interesse del mondo del calcio. C’è anche questo nell’ingresso dei club nell’ECA, l’European Club Association, come recentemente successo al Palermo. Ne ha parlato il presidente del Paris Saint-Germain e della stessa ECA Nasser Al Khelaifi, ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”.

“Come organizzazione dei club – spiega il noto imprenditore di Doha -, che ha appena accolto un nuovo club italiano come il Palermo e vede Inter e Milan, insieme agli altri, come elementi fondamentali, lavoriamo strettamente con la UEFA per sviluppare il calcio nell’interesse di tutti, generando maggiori risorse per ogni club. Lega saudita o altre non sono una minaccia: siamo concentrati sui nostri standard. La UEFA ha le migliori competizioni, i migliori club e giocatori, la storia più ricca e la più ampia platea di tifosi al mondo. Sono gli ingredienti del successo”.

Hanno vestito la maglia del club parigino negli ultimi anni tantissimi campioni, molti di questi sono anche degli ex Palermo. Da Edinson Cavani (in alto la foto proprio con il presidente) a Javier Pastore, passando per Salvatore Sirigu tra i pali.