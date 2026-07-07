 Palermo, si presenta il libro di Roberto Puglisi
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Martedì 7 luglio, il libro di Roberto Puglisi alla Feltrinelli di Palermo

Amare vuol dire non perdersi mai Puglisi
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La presentazione alle 18
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“Il dolore è semplicemente l’amore che si è messo un’altra maschera”. È da questa riflessione che nasce “Amare vuol dire non perdersi mai” (Navarra Edizioni), il nuovo libro di Roberto Puglisi, giornalista e scrittore, che sceglie di confrontarsi con una dimensione più intima fatta di ricordi, separazioni e legami che continuano oltre l’assenza.

Il libro di Puglisi sarà presentato oggi, martedì 7 luglio, alle 18, alla Libreria Feltrinelli di via Cavour, a Palermo.

“Racconto storie mie che siano di tutti – sottolinea l’autore -. Ci sono cose che ho vissuto, ma che possono entrare nell’esperienza di chi legge perché riguardano tutti. Per cui c’è questo doppio sguardo, qualcosa che io ho vissuto e qualcosa che però forse, questa è la mia piccolissima speranza, può entrare nell’esperienza di chi legge perché lo riguarda”.

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