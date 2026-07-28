Quater Srl presenta il primo laboratorio di idee per il futuro del Sud

Appuntamento l'11 e 12 settembre a Capo d'Orlando

CAPO D’ORLANDO – L’11 e il 12 settembre a Capo d’Orlando istituzioni, Governo, università, imprese e professionisti a confronto sul tema “Il diritto a restare in un territorio che cresce”. Un progetto promosso da Quater Srl per trasformare la formazione, l’innovazione e la capacità amministrativa nelle leve dello sviluppo del Mezzogiorno.

La sfida più importante del Mezzogiorno non è soltanto attrarre nuove risorse economiche, ma creare le condizioni affinché i giovani possano scegliere di costruire il proprio futuro nella terra in cui sono nati. È da questa riflessione che prende forma Agorà Sud – Il luogo del dialogo del Mezzogiorno, il nuovo progetto promosso da Quater Srl, che l’11 e il 12 settembre porterà a Capo d’Orlando rappresentanti del Governo nazionale, della Regione Siciliana, università, imprese, ordini professionali ed esperti della programmazione europea.

L’iniziativa segna una nuova tappa nel percorso di crescita di Quater Srl, società che negli ultimi anni ha consolidato il proprio ruolo di partner strategico per gli enti locali nei settori della progettazione, della formazione, della consulenza specialistica e della comunicazione istituzionale.

Una crescita costruita attraverso un modello multidisciplinare che mette insieme ingegneri, giuristi, esperti di fondi europei, tecnici, progettisti e professionisti della comunicazione con un obiettivo preciso: supporta la Pubblica Amministrazione e gli attori del territorio nel trasformare le linee guida della programmazione europea 2028-2034 in progetti concreti, focalizzati su infrastrutture, formazione, sostenibilità e competitività delle aree locali.

Il tema scelto per questa prima edizione di Agorà Sud è “Il diritto a restare in un territorio che cresce”, punta a superare la cultura dell’emigrazione come unica prospettiva per le nuove generazioni. L’intento è trasformare il concetto di “restanza” in una scelta concreta, sostenuta da competenze, innovazione, capacità amministrativa e opportunità di lavoro qualificato.

Una due giorni di alto profilo istituzionale

I lavori prenderanno il via l’11 settembre, alle ore 18.00, con la conferenza stampa di presentazione nella suggestiva cornice di Villa Piccolo.

Il giorno successivo, 12 settembre, la Terrazza Mercadante ospiterà una intensa giornata di confronto articolata in cinque panel tematici.

Ad aprire i lavori saranno Maristella Ridolfo, Amministratore Unico di Quater Srl, Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana, Franco Ingrillì, Sindaco di Capo d’Orlando, Mario Sciacca, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Patti e Maurizio Adamo, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina.

Il primo panel, moderato dal co-direttore de Il Resto del Carlino Raffaele Marmo, vedrà confrontarsi alcuni dei principali protagonisti delle politiche di coesione italiane: il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione Tommaso Foti, il presidente della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità Tommaso Calderone, il Capo di Gabinetto del Ministero degli Affari Europei Ermenegilda Siniscalchi, l’assessore regionale Nuccia Albano, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e la stessa Maristella Ridolfo.

Nel pomeriggio, coordinati dalla giornalista Concita De Luca, si susseguiranno quattro ulteriori momenti di approfondimento.

Il primo sarà dedicato proprio al tema della restanza e vedrà gli interventi di Luca Bianchi, direttore generale di SVIMEZ, Irene Ricciardello, presidente di ANCE Messina, Elvio Mauri, direttore generale di Fondimpresa e diverse testimonianze di imprese che hanno scelto di investire nel Mezzogiorno.

Seguirà il panel dedicato al rafforzamento della capacità amministrativa nella Pubblica Amministrazione con la partecipazione di Giampiero Pizziconi, consigliere della Corte dei Conti, Riccardo Monaco, Direttore Generale dell’Ufficio per il Rafforzamento della Capacità Amministrativa, Francesco Verbaro, presidente di Forma.Temp e di Giovanni Bocchieri della Fondazione CIOFS-FP.

Grande attenzione sarà riservata anche al rapporto tra competenze, lavoro e programmazione europea 2028-2034, con gli interventi di Massimo Temussi, direttore generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Marco De Maggio, coordinatore del Nucleo per le Politiche di coesione – PCM, Vincenzo Falgares, direttore generale del Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana e Luca Cerri di KPMG.

Chiuderà il pomeriggio il confronto tra università, sistema produttivo e mondo delle imprese con gli interventi di Agostino Di Maio, direttore generale di Assolavoro, Luigi Rizzolo, presidente di Confindustria Sicilia, Fabio Luigi, presidente della BCC della Valle del Fitalia e i rettori degli atenei di Catania, Enrico Foti, Palermo, Massimo Midiri, Messina, Giovanna Spatari e Kore di Enna, Paolo Scollo.

Le conclusioni saranno affidate agli assessori regionali Edmondo Tamajo e Girolamo Turano.

Dalla progettazione alla costruzione di una visione è questa la mission di Quater.

Con Agorà Sud, Quater Srl compie un ulteriore salto di qualità, passando dall’assistenza tecnica agli enti locali alla costruzione di un vero e prporio laboratorio permanente di idee, competenze e proposte per il Mezzogiorno.

La società, guidata dalla dottoressa Maristella Ridolfo, negli ultimi anni ha dimostrato come progettazione, formazione e comunicazione possano diventare strumenti strategici di sviluppo territoriale. Ne è esempio il lavoro svolto nella valorizzazione di importanti eventi siciliani, dove la comunicazione è stata trasformata in un elemento strutturale capace di generare reputazione, attrattività e promozione stabile dei territori.

Oggi questa esperienza viene messa al servizio di un progetto ancora più ambizioso: contribuire alla definizione di una nuova classe dirigente capace di affrontare le sfide della futura programmazione europea e trasformare il Sud da semplice destinatario di finanziamenti a protagonista dello sviluppo del Mediterraneo.

Una rete di partner a sostegno del progetto

L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Siciliana, degli Assessorati regionali all’Istruzione e Formazione Professionale, alle Attività Produttive e alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, del Comune di Capo d’Orlando e del Parco dei Nebrodi.

Sono inoltre previsti accreditamenti per Ordine dei Giornalisti, Ordine dei Dottori Commercialisti e Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Il progetto Agorà Sud è sostenuto da una qualificata rete di partner privati composta dalla BCC della Valle del Fitalia, Mammana Michelangelo SPA, ANCE Messina, Astone Costruzioni Generali S.p.A., Gioielleria La Motta, Explorer Informatica,Computers-Parts S.r.l., Nextimelabs S.r.l., Multiecoplast S.r.l., Lanza Cars S.r.l, Parco Corolla, Emanuele Assicurazioni, L.T.S. Ambiente S.r.l., Eolian Sailing,Maddalena – Noleggio Imbarcazioni ed escursioni, I Giardini di Tanit, Cambria Vini .

Official Mobility Partner, Italcar S.r.l.

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Fondamentale anche il contributo dei media partner AM Notizie, Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, chiamati a raccontare un appuntamento che ambisce a diventare un riferimento stabile nel dibattito sulle politiche di sviluppo del Mezzogiorno.

Un progetto ambizioso quello di Agorà Sud, il luogo permanente di confronto, nel quale istituzioni, università, imprese e giovani possano condividere competenze, idee e visioni. Perché il futuro del Sud non dipende soltanto dalle risorse disponibili, ma soprattutto dalla capacità di costruire opportunità concrete affinché i talenti possano scegliere di restare, crescere e contribuire allo sviluppo dei propri territori.