Quattro auto in fiamme nella notte nel Catanese, indagini in corso

Il sospetto è che il rogo possa essere di natura dolosa

MISTERBIANCO (CATANIA) – I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti, la notte scorsa, a Misterbianco per un incendio che ha coinvolto quattro auto posteggiate in piazza XXV Aprile, all’altezza della villa comunale di Poggio Croce.

Sul posto sono intervenuti carabinieri della locale Tenenza che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e adesso aspettano la relazione tecnica dei pompieri. Il sospetto è che il rogo possa essere di natura dolosa.