 Quattro serate con Carlo, ad Acireale incontri con Verdone
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Carlo Verdone Acireale
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CATANIA – Si terranno dal 9 al 12 luglio le ‘Quattro serate con Carlo’ che Acireale dedica a Verdone, uno dei protagonisti più amati del cinema italiano insieme ad alcuni tra i più autorevoli interpreti, critici e studiosi del panorama cinematografico nazionale. Villa Belvedere diventerà il palcoscenico di quattro appuntamenti che alterneranno proiezioni, incontri e racconti, offrendo al pubblico l’opportunità di ripercorrere alcune delle opere più significative di Carlo Verdone direttamente con il loro autore e con i protagonisti che hanno condiviso con lui un lungo percorso artistico.

Ad aprire la rassegna, giovedì 9 luglio, saranno i saluti istituzionali e la presentazione della monografia Carlo, un Sacco Grande, pubblicata da Rubbettino e dedicata al percorso artistico e umano di Carlo Verdone. Il volume sarà al centro del primo incontro della manifestazione, che vedrà protagonisti Carlo Verdone insieme a Regina Orioli, Valerio Caprara, GianLorenzo Franzì, Pasquale Plastino e Giuseppe Romeo, prima della proiezione di Gallo Cedrone (1998).

Il secondo appuntamento, venerdì 10 luglio, sarà dedicato a Io, loro e Lara (2009), preceduto dall’incontro con Fabio Ferzetti, Stefano Iachetti, Gian Luca Pisacane e Luca Verdone. Sabato 11 luglio saliranno sul palco Claudia Gerini, Roberto Chiesi, Pasquale Plastino e Mario Sesti, prima della proiezione di Grande grosso… e Verdone (2008).

La serata conclusiva, domenica 12 luglio, vedrà protagonisti Sergio Rubini, Valerio Caprara, Nicola D’Agostino, Jean A. Gili e Caterina Taricano, che accompagneranno Carlo Verdone nell’ultimo incontro con il pubblico prima della proiezione di Al lupo al lupo (1992). Tutti gli appuntamenti saranno moderati dalla giornalista Katia Scapellato.

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