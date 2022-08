Raccoglie origano e scivola in un burrone, salvato anziano

Un uomo di 81 anni è stato salvato dall'elicottero dei vigili del fuoco di Catania.

LINGUAGLOSSA – L’elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago 146” in servizio presso il Reparto Volo di Catania ha soccorso un uomo in località Linguaglossa. Il cittadino (F.S., di 81 anni) era intento a raccogliere origano, quando è scivolato in un burrone. Lo stesso è riuscito a chiamare i soccorsi.

Prontamente sono intervenuti sul posto la squadra VVF del distaccamento di Randazzo e una squadra del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando provinciale VVF di Catania. Il terreno scosceso ha richiesto l’intervento del mezzo aereo.

Calati sul posto dell’incidente personale Elisoccorritori, si è successivamente provveduto al recupero della persona infortunata. Trasportato presso l’ospedale Cannizzaro l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario.