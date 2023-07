Raccolta di occhiali usati al Forum Palermo con un progetto Lions

L'iniziativa di solidarietà permetterà di riciclare i vecchi occhiali per crearne dei nuovi da distribuire a chi ne ha bisogno

1' DI LETTURA

PALERMO – Forum Palermo entra nel circuito Raccolta occhiali usati, un progetto che il Centro Italiano Lions porta avanti da anni, e che da oggi viene ospitato in piazza Fashion, dove ci sarà un’apposita postazione per la consegna degli occhiali, da vista o da sole, dismessi.

L’iniziativa di solidarietà, nata in collaborazione con i Lions di Palermo, permetterà così di riciclare i vecchi occhiali per crearne dei nuovi da distribuire a chi ne ha bisogno e non ha la possibilità di acquistarli. Dopo la raccolta, gli occhiali vengono puliti, riparati e classificati, a seconda della gradazione, e successivamente distribuiti dai volontari Lions e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista nei Paesi in via di sviluppo.

Lo scorso anno sono stati raccolti 6 milioni di occhiali e ne sono stati distribuiti 2,8 milioni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che la vista di circa un quarto della popolazione del mondo può essere migliorata attraverso l’uso di lenti correttive.

Negli ultimi mesi, il Centro Italiano Lions Raccolta occhiali usati Onlus ha ricevuto richieste di sostegno per i profughi ucraini da parte dell’Ungheria, della Polonia e della Romania, ad oggi sono stati spediti oltre 5000 paia di occhiali verso i campi profughi e verso quelle realtà in difficoltà che ne hanno fatto richiesta. Mentre in Italia, a fine dello scorso anno, la raccolta è stata destinata alla Casa Circondariale di Civitavecchia e in diverse Rsa della Penisola. Ai Lions è affidato il compito di svuotamento periodico del contenitore e del trasporto degli occhiali fino al Centro di Raccolta.