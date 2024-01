Radio Italia Anni 60 torna a Palermo, si parte il 26 gennaio

Trasmissioni in FM sui 101.2

PALERMO – Radio Italia Anni 60 torna a Palermo. Da venerdì 26 gennaio inizieranno le trasmissioni in FM sui 101.2, in streaming, attraverso l’app gratuita e presto anche in Digital radio.

Un franchising che racchiude 50 anni di storia

Radio Action, di proprietà degli editori Gabriele Noto e Beppe Palmigiano, riporta a Palermo un franchising radiofonico che racchiude gli ultimi cinquant’anni di storia, costume, tradizioni, colori e musica. All’interno del palinsesto musicale si potranno trovare: programmi parlati e rubriche, format ed eventi live e tutte le news in diretta dall’Italia e dal Mondo, ogni ora dalle 07.00 alle 20.00.