"Rafforzare il confronto politico all'interno della coalizione"

Il leader del Mpa, Raffaele Lombardo, è intervenuto all’Assemblea provinciale del partito svoltasi a Enna, tracciando le linee politiche che dovranno guidare il movimento nei prossimi mesi e soffermandosi sulle prospettive organizzative e sugli scenari futuri del centrodestra siciliano.

Nel corso del suo intervento, l’ex presidente della Regione ha richiamato la necessità di consolidare la struttura del partito e di programmare con anticipo il lavoro politico in vista delle prossime scadenze elettorali.

“Questo non è il tempo delle celebrazioni, ma della costruzione. Dobbiamo definire con chiarezza le nostre idee, le nostre posizioni e soprattutto le nostre prospettive. Il lavoro che svolgiamo al governo della Regione, nei Comuni e nei territori deve diventare la base sulla quale costruire il futuro della nostra comunità politica”, ha dichiarato.

Lo sguardo alle prossime sfide

Raffaele Lombardo ha evidenziato come l’attuale contesto politico, sia a livello regionale che nazionale, sia caratterizzato da continui cambiamenti e richieda una preparazione adeguata da parte delle forze politiche.

L’ex governatore ha sottolineato che il movimento dovrà essere pronto ad affrontare eventuali appuntamenti elettorali anticipati, rafforzando la propria organizzazione sul territorio e consolidando la presenza nelle diverse realtà dell’Isola.

“Abbiamo il dovere – ha osservato – di organizzare e strutturare ulteriormente la nostra presenza in tutta la Sicilia. Dobbiamo celebrare presto il congresso regionale, completare il percorso di integrazione di Grande Sicilia e individuare una classe dirigente sempre più forte e rappresentativa. Non possiamo arrivare impreparati alle sfide che ci attendono”.

Il ruolo nel centrodestra

Nel suo intervento, Lombardo ha affrontato anche il tema dei rapporti interni alla coalizione di centrodestra, evidenziando l’importanza di un confronto politico più intenso e orientato ai contenuti.

Secondo il leader del Mpa, la coalizione dovrà puntare sulla capacità di offrire risposte concrete ai cittadini e alle esigenze dei territori, valorizzando il contributo delle amministrazioni locali.

“La forza del nostro progetto politico – ha ricordato – nasce dal rapporto diretto con le comunità locali. I risultati ottenuti nelle ultime competizioni amministrative dimostrano che quando siamo presenti, organizzati e credibili, i cittadini ci riconoscono come punto di riferimento. Dobbiamo continuare su questa strada, valorizzando amministratori, consiglieri comunali, sindaci, giovani e donne che rappresentano il patrimonio più importante del nostro movimento”.