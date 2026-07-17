I parenti del ferito danno in escandescenza al pronto soccorso del Buccheri La Ferla

Un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito a coltellate nel corso di una rissa avvenuta giovedì 16 luglio a Palermo. Il giovane ha raggiunto autonomamente il pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla, dove i sanitari gli hanno riscontrato una ferita da arma da taglio al fianco destro. Le sue condizioni sono state valutate dai medici, che hanno immediatamente allertato la polizia per l’avvio delle indagini.

Accoltellato a Palermo, gli accertamenti

Gli agenti stanno ricostruendo quanto accaduto per individuare il responsabile del ferimento e chiarire il contesto in cui si è verificata la lite. Al momento sono in corso gli accertamenti per risalire sia all’aggressore sia al movente che ha portato all’accoltellamento.

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Poliziotti riportano la calma in ospedale

Nel corso della serata di giovedì 16 luglio si sono registrati anche momenti di forte tensione all’interno del pronto soccorso del Buccheri La Ferla. Alcuni familiari del ventenne, giunti in ospedale dopo il ferimento, hanno dato in escandescenze creando disagi nell’area dell’emergenza. La situazione ha reso necessario l’intervento di una seconda volante della polizia per riportare la calma e consentire il regolare svolgimento delle attività sanitarie.

Si tratta del secondo accoltellamento a Palermo nell’arco di poche ore. Nel quartiere Bonagia è stato ferito a morte il 69enne Vito Petrigno. Il presunto assassino è stato rintracciato poco dopo.