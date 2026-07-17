Commerciante di scarpe assassinato a Palermo, arrestato un giovane

La vittima accoltellata alla schiena

PALERMO – Si chiama Giovanni Bruno Madonia è ha 23 anni. Sarebbe stato lui ad uccidere accoltellate Vito Petrigno. I poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e della squadra mobile lo hanno fermato. In queste ore viene ascoltato negli uffici della polizia dal pubblico ministero di turno.

Omicidio a Palermo

Lo hanno rintracciato in via del Bassotto. Si era rifugiato a casa di un amico, poco distante da via Papa Giovanni XXIII dove si è consumato il delitto. Madonia avrebbe colpito il commerciante di calzature nella zona di accesso alle cantine e ai box del condominio dove viveva la vittima.

Sembrerebbe che il presunto assassino vivesse nello stesso stabile, in un immobile occupato. Sono però circostanze ancora da chiarire. Così come da chiarire è il movente. Si parla di una lite condominiale finita nel sangue o di un tentativo di rapina.

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L’allarme della moglie

A lanciare l’allarme è stata la moglie di Petrigno, che è ancora sotto shock. Quando i soccorritori sono giunti nel rione Bonagia hanno solo potuto costatare il decesso dell’uomo, colpito più volte alla schiena.

I poliziotti hanno diramato l’allarme via radio e in pochi minuti Madonia è stato bloccato a 500 metri dal luogo del delitto. L’arma dell’omicidio non è stata ancora ritrovata.