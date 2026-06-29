 Bagheria, prova a sedare una rissa: 25enne ferito con una coltellata
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Indagano i carabinieri
BAGHERIA
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1 min di lettura

Un giovane di 25 anni è stato ferito con una coltellata alla spalla nel corso di una rissa avvenuta nella zona della movida di Bagheria, in provincia di Palermo.

Il ragazzo sarebbe stato colpito mentre cercava di interrompere una discussione tra due persone. L’aggressione è avvenuta nella notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.

Bagheria, raggiunto da una coltellata durante rissa

Secondo una prima ricostruzione, il venticinquenne avrebbe tentato di fare da paciere tra due persone coinvolte in un acceso diverbio. Durante quei momenti concitati sarebbe stato raggiunto da una coltellata alla spalla. Subito dopo l’aggressione sono stati allertati i soccorsi.

L’intervento del 118 e le indagini

Il giovane è stato assistito dal personale del 118 e successivamente trasportato al Presidio territoriale di emergenza, dove è stato medicato.

I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e accertando la dinamica dei fatti per identificare il responsabile del ferimento e chiarire le circostanze che hanno portato all’aggressione.

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