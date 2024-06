Ragusa, 3 fermi per l’agguato a un ex collaboratore di giustizia

Il provvedimento della Dda di Catania

CATANIA – Tre persone sono state fermate per “tentato omicidio aggravato e associazione mafiosa” a Vittoria. I fermi di indiziato di delitto sono stati emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania ed eseguiti dalla Polizia.

Il tentato omicidio

I provvedimenti sono stati adottati in quanto agli indagati, sono stati contestati, in concorso tra loro, i reati di tentato omicidio ai danni di un ex collaboratore di giustizia e di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Le indagini

In particolare, in base alle indagini avviate subito dopo il tentato omicidio avvenuto il 25 aprile scorso a Vittoria, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, è stata ipotizzata nei confronti delle persone fermate la responsabilità nella commissione dell’agguato, oltre che la sussistenza di una pericolosa organizzazione criminale armata di stampo mafioso, riconducibile alla “stidda vittoriese”.