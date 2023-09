Ragusa, auto si ribalta nella notte: salvo il giovane che era alla guida

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale

RAGUSA – Spettacolare incidente, per fortuna senza conseguenze gravi, nella tarda serata di martedì a Ragusa. Un giovane di 18 anni, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua auto in viale delle Americhe, vicino a un McDonald’s: il mezzo si è ribaltato e il 18enne è rimasto illeso ma è stato comunque accompagnato al pronto soccorso.

I soccorsi in viale delle Americhe

Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale per i rilievi e risalire alle cause dell’incidente. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto che perdeva carburante.