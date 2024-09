Rap, la terza commissione consiliare incontra il presidente Todaro

Si è parlato di come risanare la società, di raccolta differenziata e non solo

PALERMO – Si è riunita questa mattina, venerdì 6 settembre, presso la sede della RAP di piazzetta Cairoli la terza commissione consiliare del comune di Palermo che si occupa di società partecipate. A guidare la delegazione il presidente Sabrina Figuccia. Presenti i consiglieri: Concetta Amelia, Caterina Meli e Massimiliano Giaconia. A verbalizzare il segretario Maria Cocilovo.

La Commissione, dopo una prima interlocuzione con il Presidente della RAP Giuseppe Todaro per conoscere le azioni che si stanno portando avanti relative al piano di risanamento, in linea con l’ultima semestrale che risulta finalmente in miglioramento; ha abbracciato anche i temi relativi alla Raccolta differenziata e all’imminente avvio del porta a porta previsto a Partanna Mondello per il prossimo 27 settembre.

Il presidente ha informato che è stato costituito un tavolo tecnico permanente che tratta le azioni per attuare il piano di risanamento e per la predisposizione del nuovo piano industriale.

Sul personale aziendale dove la commissione aveva chiesto delle lucidazioni sulle funzioni e mansioni attribuite, ha verificato anche il gruppo di persone presenti presso lo staff tecnico e amministrativo di Piazzetta Cairoli che risulta di adeguata competenza e professionalità. In quella occasione la commissione ha chiesto di visionare gli uffici e il personale assegnato, soffermandosi, in particolare presso il settore dei Sistemi informatici, il cuore tecnologico dell’azienda che sta in questi giorni anche ultimando la realizzazione di un APP dedicata alle associazioni di categoria per accelerare l’individuazione dei servizi cui attribuire priorità.