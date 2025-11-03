Rapina e armi, 5 arresti a Catania: imprenditori nel mirino

L'operazione condotta all'alba dai carabinieri

CATANIA – Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 indagati tutti residenti a Catania. Sono ritenuti gravemente indiziati dei reati di rapina aggravata in concorso e di detenzione e porto illegale di armi.

Armi, rapina e arresti a Catania

Il provvedimento trae origine da un’indagine condotta congiuntamente dalla Sezione di Polizia Giudiziaria Aliquota Carabinieri e dal Nucleo Investigativo coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, che ha richiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale Etneo le odierne misure cautelari.

I carabinieri hanno ricostruito l’operatività di un gruppo criminale che si sarebbe riunito con lo scopo di commettere rapine ai danni di imprenditori.

Il blitz

L’operazione è stata condotta alle prime ore di questa mattina da oltre 70 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania. Con il supporto dei Reparti specializzati dell’Arma, in particolare dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia”, del 12° Nucleo Elicotteri di Fontanarossa e del Nucleo Cinofili di Nicolosi.