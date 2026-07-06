Rapinato e picchiato dopo la notte di Capodanno a Palermo, tre arresti

Lo avvicinarono con la scusa di chiedere una sigaretta

PALERMO – La polizia ha eseguito un’ordinanza in carcere nei confronti di tre uomini, rispettivamente di 19, 22 e 43 anni, ritenuti responsabili di una violenta rapina compiuta in centro città lo scorso primo dell’anno ai danni di un giovane, che aveva riportato lesioni e un trauma cranico.

La vittima, intorno alle 6 del mattino, insieme a un amico, stava passeggiando in via Maqueda quando, all’altezza di piazza Pretoria, era stata avvicinata da tre passanti: uno l’aveva accostata con il pretesto di chiederle una sigaretta.

Poi, insieme al secondo uomo, l’aveva scaraventatata a terra e colpita con calci e pugni, sotto gli occhi del terzo complice rimasto a far da guardia. Gli agenti del commissariato Oreto, grazie ai sistemi di videosorveglianza, sono risaliti agli autori dell’aggressione che sono stati arrestati.