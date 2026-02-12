Recuperati due cadaveri in mare a 22 miglia da Pantelleria, indagini in corso

Operazione della Guardia costiera

PANTELLERIA – Il personale di una motovedetta della Guardia Costiera di Pantelleria ha recuperato due cadaveri a un miglio di distanza l’uno dall’altro e in avanzato stato di decomposizione, in acque internazionali, a 22 miglia a nord-ovest dell’isola.

Recuperati due cadaveri in mare

Nonostante le difficili condizioni meteo, con onde alte fino a 2 metri, la motovedetta ha proceduto al trasbordo dei corpi.

Le salme, di cui non è possibile al momento stabilire identità e nazionalità, sono state trasportate al porto di Pantelleria e poste a disposizione della autorità giudiziaria che ha aperto un’indagine. Alle operazioni hanno preso parte anche mezzi aerei.