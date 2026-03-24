Referendum, Chinnici (Pd): “Successo del no nella Regione degli scandali”

"La Sicilia dice no al tentativo di indebolimento dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura"

PALERMO – “Nella Regione degli scandali giudiziari che coinvolgono molti esponenti del governo e della maggioranza, il voto dei cittadini è chiaro: la Sicilia dice no al tentativo di indebolimento dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura”. Così Valentina Chinnici, deputata all’Ars e vice segretaria regionale del Partito democratico, commenta l’esito del referendum sulla giustizia.

“Il dato straordinario che arriva dalla Sicilia – dice Chinnici – non è solo un numero, ma un giudizio politico chiarissimo. In una regione governata da otto anni dal centrodestra, il 60,9% degli elettori ha scelto di votare no, posizionando la nostra isola al secondo posto tra le regioni italiane per percentuale di contrari, subito dopo la Campania. Un risultato ancora più eclatante se si guarda a Palermo, dove il no ha sfiorato il 69%, attestandosi come il secondo capoluogo più netto del Paese dopo Napoli”.

“Questo successo – prosegue – ripaga l’intenso lavoro di informazione e approfondimento che abbiamo portato avanti in questi mesi di campagna referendaria. Un impegno che ha visto protagonista non solo il Partito democratico e i partiti di opposizione, ma un’intera mobilitazione di comitati per il no, associazioni e società civile, capaci di restituire ai cittadini il senso profondo di una riforma che rischiava di indebolire la giustizia”.