Reggiana-Palermo, Dionisi: “Troppi errori nel secondo gol”

Il tecnico: "La gara è diventata sporca, si è giocato poco ma non entro in merito"

Alessio Dionisi, tecnico del Palermo, commenta ai microfoni ufficiali del club la sconfitta in trasferta contro la Reggiana. Il tecnico dei rosa ha detto la sua in merito alla debacle per 2-1 arrivata al Mapei Stadium: “Non volevamo questo risultato dopo le due vittorie consecutive in casa. Era arrivato il momento di fare il risultato fuori casa e non ci siamo riusciti. Un po’ per demerito nostro sicuramente, abbiamo preso due gol molto evitabili”.

“Hanno condizionato poi tutta la partita, soprattutto nel secondo tempo. Perché a inizio ripresa prendere quel gol lì è brutto, brutto da vedere – aggiunge l’allenatore -. Non abbiamo mai concesso una cosa del genere e mi dispiace, poi dopo è diventata una partita sporca, si è giocato poco. Non entro in merito. Potevamo giocare un secondo tempo diverso dopo averla ripresa nel primo. Abbiamo fatto degli errori nel secondo gol, se ne fai uno o due si rimedia, se ne fai tre nella stessa azione rischi di prendere gol e così è stato. Poi la partita è stata difficile”.

“Abbiamo avuto delle opportunità dopo ma se poi le partite le devi rincorrere, e la squadra avversaria fa di tutto per non farti giocare, poi diventa difficile la partita. La sfida di venerdì sera contro il Pisa? Sarà una gara difficile. Giochiamo in casa, abbiamo perso oggi e domani ci alleniamo preparando la prossima ma sapendo che affrontiamo una squadra che sta facendo un cammino molto importante. Motivi per riscattarci ce ne sono”, ha concluso Dionisi.