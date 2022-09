Regionali, le sfide a Catania: tutti i dati LA DIRETTA

La lunga maratona elettorale per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana

CATANIA – Dalle 14 è partito lo scrutinio per le Regionali 2022. Anche se leggendo gli exit poll la partita sembra blindata per Renato Schifani, candidato della coalizione di Centrodestra. L’ex presidente del Senato sembra attestarsi al 40 per cento. A tallonarlo (a distanza) c’è (S)Cateno De Luca, il candidato sindaco di Sicilia che dalla suo quartier generale a Fiumedinisi, in provincia di Messina, sta seguendo le operazioni di spoglio (anche nazionali). Anche nelle segreterie catanesi di big e new entry si segue con molta fibrillazione l’attività di scrutinio. La posta in gioco per molti è altissima. Ci sono poltrone da confermare per ex deputati catanesi, alcuni campioni di preferenze all’ultima tornata elettorale, ma anche nuove ‘leve’ che tentano di conquistare uno scranno all’Assemblea Regionale Sicilia. Posti che però sono diminuiti.

La diretta

Ore 15.15. “Scrutinio bagnato, scrutinio fortunato”. Piero Lipera, avvocato e candidato con la Dc alle regionali, ci mette un po’ di scaramanzia nel suo commento mentre segue le operazioni di spoglio dal quartier generale dei cuffariani a Catania in piazza Teatro Massimo.

ore 14.51. Lo spoglio è cominciato da quasi un’ora, ma nessun dato (né ufficiale né ufficioso) è ancora disponibile. In questa mattina qualche candidato catanese ha lasciato un commento social, come Ludovico Balsamo, ex assessore della giunta Pogliese e candidato all’Ars con la lista De Luca. “Non conosciamo ancora il risultato elettorale ma sappiamo con certezza di avere fatto la cosa giusta che deve fare un politico che vive ed ama il propio territorio. Abbiamo tenuto in vita la corrente politica costruita negli anni con tanti di voi e piuttosto che metterla in liquidazione la abbiamo consolidata scommettendoci alle elezioni regionali”, scrive il candidato. E poi chiede correttezza nelle operazioni di scrutinio: “Probabilmente solo stanotte conosceremo i risultati, chi di voi può, ci aiuti a raccogliere i dati nelle scuole e provi a difendere i voti ai seggi, lo faccia tramite gli amici scrutatori ed i rappresentanti di lista”.

Ripartizione: 13 seggi a Catania

Settanta i deputati dell’Assemblea regionale siciliana che saranno eletti. Così la ripartizione dei seggi: 62 attribuiti con il sistema proporzionale puro e soglia di sbarramento al 5 per cento a livello regionale (16 a Palermo, 13 a Catania, 8 a Messina, 6 ad Agrigento, 5 a Siracusa e a Trapani, 4 a Ragusa, 3 a Caltanissetta e 2 a Enna); 1 seggio spetta al candidato alla Presidenza della Regione eletto e 1 seggio al candidato governatore arrivato secondo nelle preferenze.

Infine, 6 seggi vengono assegnati all’interno della lista regionale del candidato presidente (cosiddetto listino): si tratta, in sostanza, di una lista bloccata che funziona da premio di maggioranza e consente alla coalizione collegata al Presidente della Regione eletto di ottenere al massimo 42 seggi all’Ars. I seggi a tal fine non utilizzati sono distribuiti, con criterio proporzionale, alle liste di minoranza che abbiano superato lo sbarramento.



Candidati Liste Provinciali



Provincia di Catania

DE LUCA SINDACO DI SICILIA – SUD CHIAMA NORD Cognome Nome Luogo e Data di Nascita BALSAMO LUDOVICA CATANIA, 08-03-1974 BARBAGALLO ALFIO CATANIA, 17-05-1971 BASSO LA BIANCA ANTONELLA MILITELLO VAL DI CATANIA (CT), 26-10-1979 CANZONIERE SALVATORE GIUSEPPE GRAMMICHELE(CT), 22-03-1949 DANUBIO ANTONIO ACI CASTELLO(CT), 13-04-1956 GIUFFRIDA SALVATORE CATANIA, 13-04-1956 MALANNINO ANGELO CALTAGIRONE(CT), 17-07-1956 MARRAFFINO DAVIDE CATANIA, 29-08-1982 PRIMAVERA SANTO ORAZIO

Detta/o PRIVITERA SANTO PRIMAVERA ACIREALE(CT), 02-07-1981 PUGLIA RITA GRANITI(ME), 22-12-1962 PUGLISI RITA CARMELINA

Detta/o MELANIA CATANIA, 05-06-1966 RAPISARDA CONCETTA

Detta/o KETTY CATANIA, 26-03-1973 VASTA DAVIDE MARIA CATANIA, 03-01-1981 LISTA REGIONALE COLLEGATA: DE LUCA SINDACO DI SICILIA – SUD CHIAMA NORD

SICILIANI LIBERI Cognome Nome Luogo e Data di Nascita ESPOSITO Eliana Silvia Saturnia

Detta/o Eliana Catania, 26-12-1972 LOMONTE Ciro

Detta/o Lo Monte Palermo, 09-05-1960 ANTONUCCI Sebastiano Catania, 17-03-1962 BADALAMENTI Giorgio Palermo, 17-05-1958 CAMMILLERI Carmelo Campobello di Licata (AG), 14-11-1951 CAPPELLO Carmela Catania, 06-08-1969 CHIFARI Luisa Palermo, 20-12-1967 Drago Angela Catania, 29-05-1991 FOTI Daniele Bronte (CT), 23-09-1981 GENCHI Alfonso

Detta/o Fonso Palermo, 07-03-1962 MAUGERI Andrea San Pietro Clarenza (CT), 24-04-1974 NORRITO Antonio Palermo, 11-03-1966 PUOPOLO Ciro Emiliano Piedimonte Etneo (CT), 18-04-1971 LISTA REGIONALE COLLEGATA: SICILIANI LIBERI

ORGOGLIO SICULO CON CATENO Cognome Nome Luogo e Data di Nascita BERTUCCIO Carmine Catania, 03-06-1992 CANNAVO’ Annamaria Catania, 01-03-1961 COLLURA Claudio Santi Mazzarino (CL), 01-11-1963 D’AMATO Paolo Caltagirone (CT), 28-07-1976 FIORE Salvatore Paterno’ (CT), 30-07-1967 MARCHESE Donatella

Detta/o Donata Catania, 14-06-1960 MASI Pasquale Catania, 18-05-1987 PANEBIANCO Raffaele Catania, 25-06-1960 PECORAIO Pierpaolo Catania, 23-07-1998 SCARVAGLIERI Agostino

Detta/o Tino Marktoberdorf (D), 16-11-1980 SCORDO Caterina Catania, 27-04-1955 STEFIO Salvatore Lentini(SR), 02-03-1970 FAMULARO Fabiana Lipari (ME), 22-09-1990 LISTA REGIONALE COLLEGATA: DE LUCA SINDACO DI SICILIA – SUD CHIAMA NORD

PRIMA L’ITALIA – SALVINI PREMIER Cognome Nome Luogo e Data di Nascita SAMMARTINO Luca Rosario Luigi

Detta/o Sammartino Martino Di Martino Catania, 21-02-1985 CANTARELLA Fabio Catania, 07-02-1973 CARRA’ Anastasio Motta Sant’Anastasia (CT), 30-03-1964 CARUSO Santo Orazio Aci Sant’Antonio (CT), 07-07-1964 CORSARO Carmelo Antonio Catania, 02-06-1980 DI MAURO Mercedes Floreana Catania, 14-10-1971 FISCELLA Tiziana Nicosia (EN), 11-09-1978 GIUSTI Agatino

Detta/o Agostino Antonio Agatuccio Catania, 23-08-1988 MANNINO Ignazio

Detta/o Ezio Paterno’ (CT), 02-10-1981 MORSELLINO Brigida Catania, 12-08-1962 MUSUMECI Raffaele Giarre (CT), 15-08-1962 PETTINATO Sara Catania, 23-07-1964 SAGLIMBENE Francesco

Detta/o Franco Catania, 22-07-1954 LISTA REGIONALE COLLEGATA: IN SICILIA – RENATO SCHIFANI PRESIDENTE

MOVIMENTO 5 STELLE 2050 Cognome Nome Luogo e Data di Nascita DI PAOLA Nunzio

Detta/o Nuccio Gela (CL), 11-06-1982 MARANO Jose Savona, 05-07-1982 ANASTASI Cristiano Giarre (CT), 23-10-1971 PURPORA Giuseppe Maria

Detta/o Pippo Catania, 11-10-1968 BONACCORSI Graziano Francesco Maria Catania, 10-10-1982 ADORNO Erminia Lidia

Detta/o Lidia Adorno Catania, 19-07-1968 ARDIZZONE Martina Paterno’ (CT), 02-08-1995 CORALLO Teresa Catania, 29-09-1975 BONACCORSO Antonio Maria Catania, 13-08-1988 ATTANASIO Angelo Catania, 30-10-1966 CARUSO Giampaolo Napoli, 14-10-1971 GIANNA Giuliana Ragusa, 02-05-1980 VALENTI Sebastiano Mauro o Mario Catania, 07-11-1977 LISTA REGIONALE COLLEGATA: MOVIMENTO 5 STELLE 2050

PARTITO DEMOCRATICO Cognome Nome Luogo e Data di Nascita BARBAGALLO Anthony Emanuele

Detta/o Entoni Catania, 24-12-1975 SAVERINO Ersilia

Detta/o Severino o Savarino Palermo, 08-11-1958 BURTONE Giovanni Catania, 04-08-1956 CHINNICI Valentina Palermo, 26-07-1975 GRASSO LEV Salvatore Boris

Detta/o Salvo Catania, 10-11-1988 FERRANTE Massimo Catania, 06-08-1977 LO GIUDICE Antonino

Detta/o Nino Linguaglossa (CT), 28-12-1954 MAUGERI Mario Piedimonte Etneo (CT), 02-04-1963 PANEBIANCO Ketty Rita Catania, 09-10-1986 PETTA Giovanni

Detta/o Gianluca Catania, 12-09-1975 RANDAZZO Santi Maria

Detta/o Santi Catania, 24-05-1952 FARO Annamaria Rita Catania, 07-02-1991 D’ORTO Concetta Antonella Catania, 10-07-1967 LISTA REGIONALE COLLEGATA: CHINNICI PRESIDENTE

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA Cognome Nome Luogo e Data di Nascita TUCCITTO Lucia Siracusa, 07-04-1969 DECEMBRINO Nunzia

Detta/o Ninni Catanzaro, 08-09-1980 FERRANTE Giuseppe

Detta/o Pippo Catania, 14-01-1961 BRACCI Salvatore Riposto (CT), 11-09-1957 CITTADINO Calogero

Detta/o Carlo Cesaro’, 13-04-1958 COSTARELLI Maria Alessandra Bronte (CT), 13-04-1978 D’ASARO Vincenzo Mazzarino (CL), 06-11-1954 DI BENEDETTO Davide Caltagirone (CT), 22-09-1978 GRECO Mario Militello Val di Catania (CT), 01-05-1948 MANISCALCO Massimo Palermo, 22-09-1945 TORRISI Rosario Acireale (CT), 02-10-1956 SANFILIPPO Carmelo Catania, 05-10-1994 SAMMARTINO Cristiana Caltagirone (CT), 21-10-1993 LISTA REGIONALE COLLEGATA: AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA

POPOLARI E AUTONOMISTI Cognome Nome Luogo e Data di Nascita COMPAGNONE Giuseppe

Detta/o Pippo Grammichele (CT), 06-03-1957 AMENDOLIA Antonino

Detta/o Nino Riposto (CT), 15-12-1958 BARCHITTA Francesco

Detta/o Franco Scordia (CT), 03-03-1951 BUCISCA Martina Concetta Catania, 08-12-1993 CARUSO Gabriella Patrizia Catania, 22-10-1968 CASTIGLIONE Giuseppe Catania, 07-08-1979 GARIGLIANO Francesca Filippa Nicosia (EN), 08-03-1966 ITALIA Salvatore

Detta/o Salvo Catania, 06-01-1958 LOMBARDO Giuseppe Geremia

Detta/o Peppe Catania, 07-06-1982 PORTO Alessandro Catania, 20-11-1967 RENNA Sabrina Lucia Concetta Catania, 15-09-1988 SGROI Francesco Giovanni Emanuele Catania, 16-10-1970 SPALLETTA Maria

Detta/o Mariella Catania, 28-12-1990 LISTA REGIONALE COLLEGATA: IN SICILIA – RENATO SCHIFANI PRESIDENTE

CENTO PASSI PER LA SICILIA Cognome Nome Luogo e Data di Nascita FAVA Giovanni Giuseppe Claudio

Detta/o Claudio Catania, 15-04-1957 BELLANTE Bruna Catania, 14-03-1955 BENINCASA Pompeo Catania, 23-05-1954 BORIA Laura Catania, 30-05-1973 BRANCATI Domenico Catania, 30-12-1974 CARUSO Rosario Paterno’ (CT), 17-06-1982 COLOMBRITA Mario Catania, 29-11-1967 FELTRI Emanuele Catania, 27-10-1979 GRASSI Nicola Catania, 11-03-1982 GRASSO Domenico Linguaglossa (CT), 13-02-1957 GUGLIELMINO Rosaria Valentina Catania, 02-07-1965 PAPA Marina Catania, 27-10-1988 ZAMPAGLIONE Amalia Monza, 26-08-1973 LISTA REGIONALE COLLEGATA: CHINNICI PRESIDENTE

FRATELLI D’ITALIA Cognome Nome Luogo e Data di Nascita FOTI Angela Acireale (CT), 20-12-1975 GALVAGNO Gaetano

Detta/o Calvagna Calvagno Paterno’, 15-02-1985 ZITELLI Giuseppe Belpasso (CT), 03-11-1978 DAIDONE Letterio Dario Catania, 04-07-1964 D’URSO SOMMA Francesco Maria Catania, 19-10-1976 ANDREOLI Tania Carpi (MO), 07-07-1972 BONANNO Nicolò

Detta/o Nicola Caltagirone (CT), 04-02-1964 CASTRO Riccardo Gabriele Catania, 23-07-1974 GARILLI Santa Catania, 28-11-1977 LONGO Francesco Catania, 22-04-1969 MIRABELLA Barbara Agnese Catania, 21-01-1975 NICOTRA Carmelo Catania, 22-05-1980 PAGLIA Rosalba Giovanna Caltagirone (CT), 04-06-1978 LISTA REGIONALE COLLEGATA: IN SICILIA – RENATO SCHIFANI PRESIDENTE

FORZA ITALIA Cognome Nome Luogo e Data di Nascita FALCONE Marco Catania, 05-01-1971 PAPALE Alfio Belpasso (CT), 10-03-1951 D’AGOSTINO Nicola Catania, 19-05-1968 ALOISI Marco Maria Salvatore Fiumefreddo di Sicilia (CT), 26-07-1963 PELLEGRINO Riccardo Angelo

Detta/o Riccardo Catania, 23-04-1984 PLATANIA Desire’e Catania, 10-03-1986 POLLICINA Ivana Catena Taormina (ME), 21-10-1983 RUSSO Antonino Catania, 24-03-1966 SCOLLO Salvatore Catania, 12-07-1973 SCORDO Marina Giarre (CT), 12-05-1980 SOZZI Tommasina Deborah Catania, 11-07-1975 TOMARCHIO Salvo Catania, 20-09-1992 VILLARDITA Antonino

Detta/o Antonio Vittoria (RG), 25-08-1993 LISTA REGIONALE COLLEGATA: IN SICILIA – RENATO SCHIFANI PRESIDENTE

SICILIA VERA Cognome Nome Luogo e Data di Nascita DE LUCA Giuseppe Maletto (CT), 03-05-1969 MESSINA Luigi Mascali (CT), 09-01-1967 VILLARI Angelo Catania, 15-07-1955 BOSCO Luigi Giarre (CT), 06-02-1949 CONTINO Rosa Catania, 19-05-1981 DI CAVOLO Nunziatina Paterno’ (CT), 20-10-1987 DI SILVESTRO Vincenzo Catania, 19-10-1982 GIANGRECO Federica Bronte (CT), 05-03-1984 GRECO Daniela Palermo, 19-09-1975 LIARDO Ginevra Catania, 16-11-1967 MARLETTA Paola Catania, 12-02-1995 STEFIO Mirko Catania, 10-08-1974 TOSCANO Attilio Luigi Maria Catania, 27-01-1973 LISTA REGIONALE COLLEGATA: DE LUCA SINDACO DI SICILIA – SUD CHIAMA NORD