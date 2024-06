Regione, l’interrogazione di ScN per la revoca di Salvatore Cocina

Il movimento di De Luca invoca l'intervento di Renato Schifani

PALERMO – Sud Chiama Nord ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione riguardante la possibile revoca dell’incarico a Salvatore Cocina, dirigente generale del dipartimento regionale della Protezione Civile, quale membro dell’Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana.

Da un comunicato stampa ufficiale della Presidenza della Regione siciliana, si apprende che “l’ufficio, che opererà nei prossimi due anni, è guidato ad interim dall’ingegnere e dirigente regionale Salvatore Cocina”, attuale dirigente generale del dipartimento regionale della Protezione civile; Salvatore Cocina, dice NcS, è coinvolto in indagini riguardanti presunte condotte illecite perpetrate durante il suo incarico precedente.

Queste presunte violazioni, se confermate, hanno causato danni ambientali ed economici significativi in oltre 180 comuni della Regione Siciliana. Di fronte a queste circostanze, Sud Chiama Nord chiede “con urgenza se non ritenga opportuno annullare la nomina di Cocina come membro dell’Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti”.