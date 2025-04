Regione, pubblicato il bando per il polo pediatrico di Palermo

L'annuncio del governatore Renato Schifani

PALERMO – “È stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione del nuovo Polo pediatrico di Palermo. È un progetto a cui il mio governo lavora sin dall’inizio della legislatura, con tenacia e senso di responsabilità. Parliamo di un’opera attesa da oltre 14 anni, rimasta bloccata a causa di fallimenti e ritardi. Oggi possiamo finalmente dire che la stiamo riportando in vita. E lo stiamo facendo bene, con serietà e visione”.

A dare l’annuncio è il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, attraverso un video messaggio. L’opera, dal costo di 170 milioni di euro, sarà realizzata in collaborazione con il ministero della Salute e con Invitalia.

“Il nuovo ospedale pediatrico – prosegue Schifani – sarà un punto di riferimento non solo per Palermo e per tutta la Sicilia, ma anche per il Sud Italia e per i Paesi dell’area del Mediterraneo. Una struttura moderna, tecnologicamente avanzata, antisismica, immersa nel verde, pensata per accogliere e curare nel miglior modo possibile i nostri bambini. Avrà 134 posti letto, di cui 10 di terapia intensiva, 14 unità operative, 4 sale operatorie e una sala ibrida. Tra le specializzazioni pediatriche presenti ci saranno: oncoematologia, neurologia, neurochirurgia e cardiochirurgia e sarà attrezzato per curare anche le malattie rare e le patologie oncologiche infantili. E ancora: una foresteria per i familiari, una zona ristoro, spazi di culto, aule conferenze, parcheggi moderni, un’elisuperficie per le emergenze. Tutto progettato nel rispetto dell’ambiente, con i più moderni requisiti impiantistici”.