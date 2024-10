Regione, vertice di maggioranza sulla manovra: emendamenti condivisi

Il governatore Schifani riunisce il centrodestra a Palazzo d'Orleans

PALERMO – I gruppi parlamentari di centrodestra all’Assemblea regionale siciliana non presenteranno emendamenti autonomi alla manovra finanziaria relativa alle variazioni di bilancio di prossima discussione all’Ars. La strategia prevede che sia la “cabina di regia” della maggioranza a valutare preventivamente le proposte dei partiti e in caso di condivisione da parte del governo sarà quest’ultimo a depositarle ufficialmente.

La decisione è stata presa all’unanimità durante un vertice di maggioranza presieduto stamattina dal presidente della Regione Renato Schifani e tenutosi a Palazzo d’Orleans con la partecipazione dei segretari regionali e capigruppo di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Mpa e Nuova Dc.

“La riunione – sottolinea Schifani – si è svolta in un clima di grande collaborazione e sintonia. Nei prossimi giorni incontrerò anche i rappresentanti dei gruppi di opposizione in Assemblea per esaminare eventuali proposte migliorative alla manovra finanziaria. Siamo aperti al confronto costruttivo, ma che sia franco e leale”.