 Berlusconi, il ricordo di Renato Schifani a tre anni dalla morte
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Schifani: “Berlusconi ha segnato storia politica, economica e sociale”

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Tre anni fa moriva l'ex premier e leader di Forza Italia
IL RICORDO
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A tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricordato la figura dell’ex presidente del Consiglio attraverso una dichiarazione nella quale ne ha evidenziato il ruolo avuto nella politica italiana ed europea e il rapporto personale e politico condiviso nel corso degli anni.

Le parole di Schifani su Berlusconi

“Tre anni fa ci lasciava Silvio Berlusconi, un uomo che ha segnato profondamente la storia politica, economica e sociale del nostro Paese – ha dichiarato – Per molti anni ho avuto l’onore di condividere con lui un percorso politico e istituzionale, ricoprendo importanti responsabilità in Forza Italia e nelle istituzioni dello Stato. Berlusconi ha rappresentato una visione, un modo nuovo di fare politica, fondato sulla libertà, sul rapporto diretto con i cittadini e sulla capacità di guardare al futuro con coraggio. Il suo impegno, le sue battaglie e il suo contributo resteranno parte della storia italiana ed europea”.

Le dichiarazioni arrivano nel giorno del terzo anniversario della morte di Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno 2023 all’età di 86 anni.

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