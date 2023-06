E’ morto Silvio Berlusconi: ‘Finisce una pagina della storia italiana’

Il fondatore di Mediaset e di Forza Italia aveva 86 anni. Le reazioni dal mondo della politica

2' DI LETTURA

MILANO – Silvio Berlusconi è morto all’ospedale San Raffaele di Milano. Il fondatore di Mediaset e di Forza Italia aveva 86 anni.

Il Cavaliere era tornato all’ospedale San Raffaele venerdì scorso dopo un lungo ricovero di oltre un mese e mezzo. Soffriva di una forma di leucemia. Stamattina il fratello Paolo e i figli erano arrivati di corsa in ospedale, dove già si trovava Marta Fascina.

La notizia della morte di Silvio Berlusconi sta già facendo il giro del mondo, in apertura dei siti dei principali media internazionali. Dalla Bbc al Guardian, dalla Cbs a Sky News, da Al Jazeera ad Arab News, da Le Monde a El Pais, da Indian Times al Financial Time, da Deutsche Welle al Jerusalem Post, al Japan Times, tutti hanno la breaking news della somparsa.

GUARDA l’ultimo videomessaggio di Berlusconi: “Saremo i santi della libertà”

Silvio Berlusconi è stato il presidente del Milan più vincente della storia: dalla fine degli anni ’80 fino al 2017, vinse 1 Mondiale per club, 2 Coppa Intercontinentali, 5 Supercoppe Uefa, 8 scudetti, 1 Coppa Italia e 7 Supercoppe Italiane.

LEGGI: Berlusconi, il doloroso silenzio e i messaggi di Miccichè

Le prime reazioni dal mondo della politica

Salvini: “Grande uomo e grande italiano”

“Un grande uomo e un grande italiano”. Così il vicepremier Matteo Salvini, questa mattina a Lesa in provincia di Novara, ha chiesto un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi.

Crosetto: “È finita un’epoca”

“Un grande, enorme dolore. Lascia un vuoto enorme perchè è stato un grande. È finita un’epoca, si chiude un’era. Gli ho voluto molto bene. Addio Silvio”. Così su Twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ricorda il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Schlein: vicinanza e cordoglio, rispetto per protagonista

“Di fronte alla scomparsa di Silvio Berlusconi vogliamo far arrivare tutta la nostra vicinanza al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e di tutta Forza Italia, così come vogliamo che arrivi al Governo e alle forze di maggioranza. Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un’epoca. Tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica, resta però il rispetto che umanamente si deve a quello che è stato un protagonista della storia del nostro Paese. Le più sentite condoglianze da parte del Partito Democratico”. Così in una nota la Segretaria del PD, Elly Schlein.

Conte: “Ha scritto pagine significative della nostra storia”

“Silvio Berlusconi è stato un imprenditore e un politico che in ogni campo in cui si è cimentato ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia – scrive su Facebook il leader M5s Giuseppe Conte -. Ha acceso e polarizzato il dibattito pubblico forse come nessun altro, e anche chi lo ha affrontato da avversario politico deve riconoscere che non gli sono mai mancati il coraggio, la passione, la tenacia. In questo momento di profondo dolore, tengo a far pervenire ai suoi cari e alla sua famiglia il sincero e rispettoso cordoglio mio e del Movimento 5 stelle”.