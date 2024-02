Renga e Nek annunciano il tour estivo: concerti a Catania e Palermo

Saranno protagonisti anche a Sanremo

PALERMO – In attesa della partecipazione al 74° Festival di Sanremo che li vedrà in gara con il brano “Pazzo di te”, Renga e Nek annunciano oggi i nuovi appuntamenti live dell’estate 2024. Dopo il lunghissimo tour in tutta Italia della scorsa estate, i due speciali appuntamenti sold out all’Arena di Verona e al Forum di Milano e le date nei principali teatri italiani, il duo Francesco Renga e Nek Filippo Neviani sarà nuovamente insieme sul palco con due date in programma in Sicilia.

16/08 Catania – Villa Bellini per la rassegna Sotto Il Vulcano Fest, (direzione artistica di Nuccio La Ferlita) organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Catania e Summer Fest Catania.

17/08 Palermo – Teatro di Verdura nel cartellone della kermesse Dream Pop Fest Palermo, organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con Il Comune di Palermo.



I biglietti sono disponibili in prevendita da oggi 5 febbraio alle ore 16 su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket ciaotickets) e nei circuiti e punti vendita abituali.

Le date del tour Renga Nek estate 2024 sono prodotte e organizzate da Friends & Partners.

Pazzo di te

Francesco Renga e Nek Filippo Neviani sono insieme in gara al 74° Festival di Sanremo con “Pazzo di te”, (Musica di D. Faini, Nek, F. Renga – Testo di F. Renga, D. Mancino), brano già disponibile in pre-save e pre-add (RENGANEK – Pazzo di te (sonymusicfans.com)).

“Assistiamo sempre più spesso a rappresentazioni di amori tossici, malati, autolesionisti e distruttivi. Per questo, da uomini, abbiamo sentito l’urgenza di raccontare un amore assoluto, adulto, maturo. Pazzo di te è un omaggio onesto e sincero alle canzoni d’amore di un tempo lontano… quello dei Festival in bianco e nero. Canzoni così potenti nella loro apparente semplicità da risultare immortali».

A dirigere l’orchestra per Renga Nek a Sanremo sarà il Maestro Luca Chiaravalli.

Il brano sanremese sarà contenuto nel repack del loro album insieme “RENGANEK” (Epic / Sony Music), in uscita venerdì 9 febbraio in formato digitale, cd, cd autografato e vinile autografato e già disponibile in pre-order (RENGANEK (lnk.to)): dodici brani eseguiti da entrambi gli artisti, che mostrano così la grande sinergia che unisce le loro voci, capaci di creare un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere soliste.

Tra le più grandi voci del panorama musicale italiano, Francesco Renga quest’anno celebra 40 anni di straordinaria carriera con all’attivo 8 album d’inediti, 1 album con orchestra, 2 album dal vivo (di cui uno insieme a Max Pezzali e Nek), ha totalizzato oltre 1 milione di copie vendute, 9 certificazioni di platino e 9 d’oro. Colleziona singoli di grande successo, da “Raccontami” a “La tua bellezza”, da “Angelo” (brano vincitore del Festival di Sanremo 2005) a “Meravigliosa (la Luna)”, da “Il mio giorno più bello del mondo” a “Guardami amore” e tantissimi altri. Nel corso della sua carriera Francesco ha realizzato più di 1900 concerti tra palasport, teatri e location mozzafiato come l’Arena di Verona e il Teatro Antico di Taormina. Ha alle spalle 9 partecipazioni al Festival di Sanremo come concorrente in gara, 1 vittoria nel 2005 con il brano “Angelo” e 2 premi della critica, con i brani “L’uomo che ride” e “Raccontami”.

Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, tantissimi i successi che si sono susseguiti nei suoi 30 anni di carriera, da “Laura non c’è” a “Se io non avessi te”, da “Almeno stavolta” a “Lascia che io sia”, o ancora “Fatti avanti amore” e “Se una regola c’è”, senza dimenticare la cover di “Se telefonando”, eseguita sul palco del Festival di Sanremo nel 2015. Negli ultimi anni è stato impegnato nella conduzione di fortunati programmi televisivi, ultimo dei quali “Dalla Strada Al Palco”, in prima serata su Rai Due, che ha raccolto straordinari consensi di pubblico e critica. Nel 2022 è uscito l’album celebrativo “5030”, che racconta i 30 anni di carriera e i suoi 50 anni di età.