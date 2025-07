Rete ospedaliera, chiesta maggiore condivisione all’assessore Faraoni

Le note dei senatori Musolino e Russo

PALERMO – “L’assenza dell’assessora regionale alla Salute della Sicilia Daniela Faraoni all’audizione in Commissione Insularità, prevista per oggi, è molto grave. Tanto più che si sarebbe trattato di un collegamento da remoto. In questo modo non si rispettano le istituzioni e non si danno risposte al Parlamento e ai cittadini sulla difficile situazione della sanità in Sicilia. Le emergenze irrisolte restano tante, tra cui le criticità legate al piano regionale di rimodulazione dell’offerta sanitaria, presentato dalla stessa assessora, che è stato contestato dai sindaci e dalla stessa Ars”. Lo dice in una nota la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino, componente della Commissione Insularità.

“Auguriamo all’assessora Faraoni di risolvere le esigenze familiari che l’hanno costretta a marcare visita, ma non si può fare a meno di pensare che ci sia una tendenza di questa amministrazione regionale a non voler dare conto del proprio operato, a considerare la gestione della Sicilia come una questione interna al centrodestra. Le nomine in ambito sanitario, la spartizione politica, che sembrano essere il solo interesse della giunta guidata da Schifani, lo dimostrano”.

“Per questo – conclude Musolino – come Italia Viva ho chiesto al presidente della commissione Calderone di trasmettere all’assessora Faraoni le domande che i commissari le avrebbero voluto porre. Per ottenere, almeno per iscritto, le risposte che, evidentemente, Faraoni non vuole dare a viva voce”.

Russo (FdI): “Serve maggiore condivisione”

“Un atto così importante come la rete ospedaliera siciliana ha bisogno del maggior grado possibile di condivisione con il territorio, dal momento che è in ballo la salute dei cittadini. Per questo motivo non posso che esprimere preoccupazione in merito a quanto evidenziato dal Comitato esecutivo della Conferenza dei sindaci della provincia di Palermo a proposito delle modalità con cui si è svolta la riunione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria regionale, convocata per l’esame della nuova proposta di rete ospedaliera”. Ad affermarlo è il senatore di Fratelli d’Italia e presidente provinciale del partito a Palermo, Raoul Russo.

“Auspico che su temi fondamentali e strategici come la nuova rete ospedaliera, da parte dell’assessore Faraoni, ci possa essere un maggiore coinvolgimento possibile e una maggiore condivisione con il territorio – aggiunge Russo -. L’intera dirigenza di Fratelli d’Italia è impegnata affinché le esigenze e le istanze della cittadinanza vengano tenute nella giusta considerazione e a tal proposito – conclude – non è un buon viatico il fatto che la nuova rete ospedaliera abbia ricevuto il voto favorevole in Conferenza permanente soltanto da parte di due province sulle nove della Sicilia”.