La giuria ha apprezzato approccio multidisciplinare e potenziale di impatto

PALERMO – Il team Fenòlea, composto da sei giovani ricercatrici – cinque dell’Università di Palermo e una dell’Università di Cordoba – è stato premiato all’EIT Food Innovator Fellowship Program di Porto. Il progetto “Transforming Olive Oil By-products into Sustainable Solutions”, in sostanza, mira a valorizzare i sottoprodotti della filiera olivicola-olearia in modo sostenibile. La giuria ha apprezzato l’approccio multidisciplinare e l’alto potenziale di impatto sul settore agroalimentare.

Il team è composto dunque da Camilla Carbone, ingegnere biomedico industriale. Da Monica Di Maria, tecnologa alimentare e dottoranda; Francesca Mazza, dottore in Scienze Agrarie; Giulia Santaluna, biologa e cosmetologa; Silvia La Scala, biotecnologa industriale e dottoranda. E Ítala Marx, food scientist e Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellow dell’Università di Cordoba.

Come nasce Fenòlea

Queste ricercatrici uniscono competenze diverse, tra ingegneria, scienze agrarie, biotecnologie e scienze alimentari, affrontando le sfide della sostenibilità con un approccio innovativo e interdisciplinare. Fenòlea è nato durante EmpowerHer 2025, un programma di valorizzazione della ricerca al femminile promosso dall’Università di Palermo.

Il professore Enzo Bivona, delegato alla Valorizzazione della Ricerca, ha dichiarato: “Fenòlea dimostra come la ricerca possa tradursi in soluzioni concrete per le sfide globali”. Ha aggiunto: “Le giovani ricercatrici hanno unito competenze diverse, mostrando che l’innovazione nasce dalla collaborazione interdisciplinare.”

Il team è tra gli otto selezionati per il programma Venture Building del Gateway della Biodiversità, che si concluderà con un Investor Day nel gennaio 2026. Il successo di Fenòlea conferma l’importanza di un approccio integrato per le sfide della sostenibilità.