Riesi, auto si ribalta nella notte: due ventenni finiscono in ospedale

L'incidente sulla Statale 190 in direzione di Sommatino

CALTANISSETTA – Incidente autonomo nella notte intorno all’una sulla Ss190 tra Riesi e Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Due giovani erano a bordo di una Mercedes Classe C quando, per cause in corso di accertamento, l’auto è uscita fuori strada ribaltandosi.

Sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Sono stati i pompieri a estrarre i due ragazzi rimasti incastrati tra le lamiere. Una volta usciti fuori dal mezzo la ragazza G.C., 20 anni, è stata trasportata dal 118 all’ospedale di Canicattì col codice giallo, mentre il ragazzo D.A., anche lui ventenne, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Quest’ultimo non sarebbe in gravi condizioni ma a quanto pare era in stato di forte agitazione. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente