Riesi, caccia al sospettato che ha sparato a un uomo e a una donna

Si batte la pista della vendetta per fatti personali

CALTANISSETTA – E’ ancora irreperibile l’uomo sospettato di avere ferito a colpi di pistola un cinquantottenne e una quarantenne nelle campagne di Riesi, nei pressi della miniera Trabia Tallarita. Alle ricerche partecipano, oltre ai carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, anche i militari dell’Arma dello squadrone Eliportato ‘Cacciatori’ di Sicilia di Sigonella, impegnati a battere le campagne della zona.

L’ipotesi privilegiata è quella di un duplice tentato omicidio maturato nella sfera personale e nei rapporti tra i feriti e il sospettato, non esclusi anche quelli sentimentali. Restano con la prognosi ancora riservata i due feriti. La donna, dopo essere stata sottoposta a un delicato intervento di neurochirurgia all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, non è più in coma farmacologico, ma è ricoverata nel reparto di Rianimazione. “Le sue condizioni sono in via di miglioramento”, ha detto all’ANSA il primario della Rianimazione, Giancarlo Foresta.

E’ stato sottoposto a un complesso intervento di rimozione di due proiettili condotto con successo da parte di un’equipe multidisciplinare il 58enne che è ricoverato con la prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Secondo quanto si apprende da ambienti investigativi, il sospettato avrebbe avuto “questioni personali” con entrambi i feriti. Gli investigatori continuano ad escludere, infatti, un collegamento con la mafia o con la criminalità organizzata.

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I carabinieri hanno già ascoltato numerosi testimoni come persone informate sui fatti e, non appena le condizioni della quarantenne lo consentiranno, sarà sentita dagli investigatori per contribuire alla ricostruzione dell’accaduto e il movente del duplice tentato omicidio.

Chi è il sospettato

È un cinquantacinquenne con precedenti per reati contro la persona l’uomo sospettato del tentato duplice omicidio avvenuto nelle campagne di Riesi, nel Nisseno. Secondo quanto emerge dalle indagini dei carabinieri, a indicare le generalità dell’uomo sarebbe stato lo stesso cinquantottenne ferito, prima di perdere i sensi. Il movente resta ancora da chiarire. È emerso che i due feriti sono legati da una relazione sentimentale.