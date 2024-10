Catania, rimossa la montagna di rifiuti dentro il Primo municipio

L'intervento dopo la denuncia

VIA ZURRIA

CATANIA – I rifiuti in via Zurria sono stati rimossi. Il cumulo di immondizia indifferenziata si era accumulato nella sede del Primo municipio e della piscina comunale Francesco Scuderi, facendo scattare l’appello del consigliere di Fratelli d’Italia Andrea Barresi.

Nella mattina di giovedì 10 ottobre l’immondizia è stata rimossa, come comunicato in una mail da Gema spa, società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti nella città di Catania. La società ha diffuso le foto dello spazio ripulito.

I rifiuti a Catania

I cumuli di rifiuti si accumulavano all’interno dello spazio istituzionale del Primo municipio a due passi da Palazzo degli Elefanti e Castello Ursino, come scritto da Livesicilia.

L’abbandono selvaggio di rifiuti in zone del centro, vicino a scuole, università e luoghi turistici è stato segnalato più volte nelle ultime settimane. In diversi casi i rifiuti formano delle vere e proprie discariche.

Il comune di Catania ha messo in atto diverse misure per combattere il fenomeno, come le multe a chi abbandona i rifiuti, l’installazione di telecamere di sorveglianza e l’avvio della campagna di comunicazione “Catania è casa”.