Protesta musicisti della Foss, concerto davanti alla Presidenza della Regione

"Il commissariamento si sta dimostrando totalmente inadeguato nella gestione" FOTO

PALERMO – I professori d’orchestra e i lavoratori della fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana sono scesi in piazza, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, per un sit-in e un concerto di protesta, davanti a Palazzo d’Orleans a Palermo, sede della presidenza della Regione Siciliana.

Chiedono il rispetto dello statuto e la nomina degli organi necessari alla riorganizzazione della fondazione, passaggio che metterebbe fine allo stato di commissariamento che vive la fondazione.

“Abbiamo deciso di esporci e di esporre i nostri strumenti, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, perché il commissariamento si sta dimostrando totalmente inadeguato nella gestione della Foss“, spiegano i sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom e Fials Cisal.

“La nostra fondazione ha un grandissimo potenziale e dovrebbe essere uno strumento della regione, se messo nelle condizioni di operare al meglio. In questo momento, nelle mani di una gestione artistica affidata ad una sola persona, senza orchestra giovanile, senza possibilità di tournée, è priva di un progetto a lungo termine. Il commissariamento, pertanto, si sta dimostrando inadeguato rispetto alle nostre prospettive. Sindacati e lavoratori sono assolutamente coscienti e consapevoli che il tempo del commissariamento deve finire. Chiediamo il ritorno alla normalità, vengano istituiti gli organi statutari, un’orchestra così prestigiosa come la Sinfonica merita di avere un soprintendente, un direttore artistico e tutti gli organi previsti: questo commissariamento durato due anni si è dimostrato fallimentare sotto ogni punto di vista”.

“È indispensabile procedere senza ulteriori ritardi alla nomina del consiglio di amministrazione, del sovrintendente, di un capo del personale, di un direttore artistico stabilmente presente e di un direttore musicale. L’accentramento di tutte queste funzioni in capo a un’unica persona non solo è inadeguato, ma sta compromettendo seriamente l’immagine, la credibilità e la professionalità dell’orchestra e dell’intera struttura”.