Rinasce la rassegna cinematografica di Messina

Dal 26 luglio all'1 agosto



IL

IL CINEMA TORNA A CASA

RINASCE LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA INTERNAZIONALE DI MESSINA

IL FESTIVAL DAL 26 LUGLIO AL 1° AGOSTO 2026

LA SERATA D’APERTURA DEDICATA A NINNI PANZERA

Comunicato Stampa numero 2

Dopo l’improvvisa scomparsa di Ninni Panzera, la Rassegna Cinematografica Internazionale di Messina ha deciso di dedicare alla sua memoria la serata di apertura, il 26 luglio. Autentico pilastro della vita culturale messinese degli ultimi quarant’anni, Panzera ha impresso un segno indelebile nel tessuto della comunità grazie alla fondazione del Cineclub Saletta Milani e del Messina Film Festival, che aveva trasformato con grande successo nel Messina Opera Film Festival, agendo come un vero e proprio ambasciatore della settima arte.

Nell’ambito della rinata Rassegna di Messina, era già originariamente prevista la consegna a Panzera del premio “Regina del Peloro” come sincero riconoscimento alla sua carriera. Il destino ha purtroppo riscritto i piani, trasformando la consegna del premio in un tributo postumo: la prima serata della Rassegna Internazionale diventerà così un grande abbraccio collettivo alla sua memoria. Per celebrarlo ci sarà anche Giuseppe Tornatore, regista Premio Oscar e maestro indiscusso del cinema d’autore italiano, profondo amico personale di Ninni Panzera e legatissimo alla città di Messina che fu l’unica in tutta Italia a dare un successo immediato a Nuovo Cinema Paradiso.

Si aprirà così la storica manifestazione, fondata nel 1955, e che a distanza di 71 anni, torna nel luogo dove è nata: il rinnovato e ufficialmente inaugurato il primo luglio scorso, Parco in Fiera – Agorà dello Stretto.

Grazie al sostegno del Comune di Messina e della Fondazione Messina per la Cultura, viene restituito alla città un patrimonio culturale che appartiene alla sua storia e rilancia la vocazione di Messina come luogo di incontro tra cinema, autrici, autori e pubblico. Una tradizione che guarda al futuro, riaffermando il ruolo di Messina come crocevia di culture e di cinematografie internazionali.

“Restituire alla città la Rassegna Cinematografica Internazionale di Messina significa restituire ai messinesi un pezzo importante della nostra identità culturale. È una manifestazione che appartiene alla storia della città e che oggi torna a vivere con uno sguardo rivolto al futuro, grazie a un lavoro di squadra che ha visto il Comune, la Fondazione Messina per la Cultura e le realtà del territorio condividere un obiettivo comune – ha dichiarato il Sindaco di Messina, Federico Basile – Messina ha tutte le caratteristiche per tornare a essere un punto di riferimento nel panorama culturale e cinematografico del Mediterraneo”.

Tra le più antiche rassegne cinematografiche italiane, seconda solo alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e la più antica della Sicilia, la Rassegna inaugura la sua nuova edizione anche con la presenza del regista polacco Jan Komasa, candidato all’Oscar nel 2020 con il film Corpus Christi, protagonista di un doppio appuntamento. Nel pomeriggio del 26 luglio, al Cinema Apollo di Messina, presenterà in anteprima il suo ultimo film Good Boy, co-prodotto da due leggende come Jerzy Skolimowski e Jeremy Thomas; in serata incontrerà il pubblico della Rassegna.

«Sono maturi i tempi perché la città si riappropri della sua storia – spiega il direttore artistico Francesco Cannavà – un invito rivolto a tutti gli operatori del settore per fare rete e dimostrare che la comunità messinese può essere protagonista e pronta a collaborare con le altre realtà regionali e nazionali e internazionali a livello cinematografico. Ringrazio il Sindaco Federico Basile, la Fondazione Messina per la Cultura e gli assessori competenti per averci consentito di riappropriarci di questa bellissima storia identitaria.»

Nel corso della settimana, dal 26 luglio al primo agosto, saranno presentati cinque lungometraggi in concorso, provenienti da importanti festival nazionali e internazionali, ai quali si affiancherà un concorso dedicato ai cortometraggi italiani. Tutte le opere sono state selezionate dal direttore artistico Francesco Cannavà.

Tra gli ospiti della Rassegna sarà presente anche la regista Roberta Torre, tra le autrici più originali e riconosciute del cinema italiano contemporaneo, che incontrerà il pubblico nell’ambito del programma degli incontri dedicati al cinema d’autore.

A rappresentare le eccellenze messinesi della film industry nazionale saranno l’attore e regista Ninni Bruschetta, tra gli interpreti più amati dal pubblico, il maestro della scenografia Marco Dentici e Giuseppe De Domenico, tra i più promettenti volti della nuova generazione del cinema italiano.

La Rassegna dedicherà inoltre due focus internazionali. Il primo sarà dedicato alla Palestina, attraverso una selezione di cortometraggi realizzati da autrici e autori palestinesi in collaborazione con il Nazra Palestine Short Film Festival. Il secondo sarà dedicato all’Iran, con il coinvolgimento della comunità degli studenti iraniani presenti a Messina, promuovendo un’occasione di confronto e dialogo attraverso il linguaggio universale del cinema.

Particolare attenzione sarà riservata anche ai giovani e alla formazione degli studenti del Dams di Messina attraverso due masterclass dedicate ai linguaggi e ai temi del cinema contemporaneo. La prima, incentrata sul tema delle serie televisive, vedrà protagonista lo sceneggiatore e regista Antonio Le Fosse. La seconda, dedicata al rapporto tra cinema e diritti delle donne, riunirà la produttrice delegata di Eagle Pictures, Vanessa Zerda Rueda, la compositrice e vicepresidente del collettivo Mujeres nel Cinema, Silvia Leonetti, e il fumettista messinese Lelio Bonaccorso.

La Rassegna si avvale di un comitato scientifico, presieduto dal critico cinematografico Franco Cicero, con lo storico del Cinema Nino Genovese, l’ordinario di Cinema all’università di Messina Federico Vitella, l’ordinario di Discipline dello Spettacolo all’università di Messina Dario Tomasello, la compositrice e direttrice d’orchestra Cettina Donato.

La nuova edizione della Rassegna è organizzata da 8 Road Film fondata da Renata Giuliano e dalla Associazione Culturale ARB presieduta da Davide Liotta che è anche il Direttore di Produzione della Rassegna, in sinergia con alcune delle realtà operanti sul territorio messinese: UniMe DAMS, UniVersoMe, Colapesce Studio, Agenzia Pvk Produzioni Video e Circolo della Borsa.

Sostenuta dal Comune di Messina e dalla Fondazione Messina per la Cultura.

Con la collaborazione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

LA SERATA D’APERTURA DEDICATA A NINNI PANZERA

Comunicato Stampa numero 2

Dopo l’improvvisa scomparsa di Ninni Panzera, la Rassegna Cinematografica Internazionale di Messina ha deciso di dedicare alla sua memoria la serata di apertura, il 26 luglio. Autentico pilastro della vita culturale messinese degli ultimi quarant’anni, Panzera ha impresso un segno indelebile nel tessuto della comunità grazie alla fondazione del Cineclub Saletta Milani e del Messina Film Festival, che aveva trasformato con grande successo nel Messina Opera Film Festival, agendo come un vero e proprio ambasciatore della settima arte.

Nell’ambito della rinata Rassegna di Messina, era già originariamente prevista la consegna a Panzera del premio “Regina del Peloro” come sincero riconoscimento alla sua carriera. Il destino ha purtroppo riscritto i piani, trasformando la consegna del premio in un tributo postumo: la prima serata della Rassegna Internazionale diventerà così un grande abbraccio collettivo alla sua memoria. Per celebrarlo ci sarà anche Giuseppe Tornatore, regista Premio Oscar e maestro indiscusso del cinema d’autore italiano, profondo amico personale di Ninni Panzera e legatissimo alla città di Messina che fu l’unica in tutta Italia a dare un successo immediato a Nuovo Cinema Paradiso.

Si aprirà così la storica manifestazione, fondata nel 1955, e che a distanza di 71 anni, torna nel luogo dove è nata: il rinnovato e ufficialmente inaugurato il primo luglio scorso, Parco in Fiera – Agorà dello Stretto.

Grazie al sostegno del Comune di Messina e della Fondazione Messina per la Cultura, viene restituito alla città un patrimonio culturale che appartiene alla sua storia e rilancia la vocazione di Messina come luogo di incontro tra cinema, autrici, autori e pubblico. Una tradizione che guarda al futuro, riaffermando il ruolo di Messina come crocevia di culture e di cinematografie internazionali.

“Restituire alla città la Rassegna Cinematografica Internazionale di Messina significa restituire ai messinesi un pezzo importante della nostra identità culturale. È una manifestazione che appartiene alla storia della città e che oggi torna a vivere con uno sguardo rivolto al futuro, grazie a un lavoro di squadra che ha visto il Comune, la Fondazione Messina per la Cultura e le realtà del territorio condividere un obiettivo comune – ha dichiarato il Sindaco di Messina, Federico Basile – Messina ha tutte le caratteristiche per tornare a essere un punto di riferimento nel panorama culturale e cinematografico del Mediterraneo”.

Tra le più antiche rassegne cinematografiche italiane, seconda solo alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e la più antica della Sicilia, la Rassegna inaugura la sua nuova edizione anche con la presenza del regista polacco Jan Komasa, candidato all’Oscar nel 2020 con il film Corpus Christi, protagonista di un doppio appuntamento. Nel pomeriggio del 26 luglio, al Cinema Apollo di Messina, presenterà in anteprima il suo ultimo film Good Boy, co-prodotto da due leggende come Jerzy Skolimowski e Jeremy Thomas; in serata incontrerà il pubblico della Rassegna.

«Sono maturi i tempi perché la città si riappropri della sua storia – spiega il direttore artistico Francesco Cannavà – un invito rivolto a tutti gli operatori del settore per fare rete e dimostrare che la comunità messinese può essere protagonista e pronta a collaborare con le altre realtà regionali e nazionali e internazionali a livello cinematografico. Ringrazio il Sindaco Federico Basile, la Fondazione Messina per la Cultura e gli assessori competenti per averci consentito di riappropriarci di questa bellissima storia identitaria.»

Nel corso della settimana, dal 26 luglio al primo agosto, saranno presentati cinque lungometraggi in concorso, provenienti da importanti festival nazionali e internazionali, ai quali si affiancherà un concorso dedicato ai cortometraggi italiani. Tutte le opere sono state selezionate dal direttore artistico Francesco Cannavà.

Tra gli ospiti della Rassegna sarà presente anche la regista Roberta Torre, tra le autrici più originali e riconosciute del cinema italiano contemporaneo, che incontrerà il pubblico nell’ambito del programma degli incontri dedicati al cinema d’autore.

A rappresentare le eccellenze messinesi della film industry nazionale saranno l’attore e regista Ninni Bruschetta, tra gli interpreti più amati dal pubblico, il maestro della scenografia Marco Dentici e Giuseppe De Domenico, tra i più promettenti volti della nuova generazione del cinema italiano.

La Rassegna dedicherà inoltre due focus internazionali. Il primo sarà dedicato alla Palestina, attraverso una selezione di cortometraggi realizzati da autrici e autori palestinesi in collaborazione con il Nazra Palestine Short Film Festival. Il secondo sarà dedicato all’Iran, con il coinvolgimento della comunità degli studenti iraniani presenti a Messina, promuovendo un’occasione di confronto e dialogo attraverso il linguaggio universale del cinema.

Particolare attenzione sarà riservata anche ai giovani e alla formazione degli studenti del Dams di Messina attraverso due masterclass dedicate ai linguaggi e ai temi del cinema contemporaneo. La prima, incentrata sul tema delle serie televisive, vedrà protagonista lo sceneggiatore e regista Antonio Le Fosse. La seconda, dedicata al rapporto tra cinema e diritti delle donne, riunirà la produttrice delegata di Eagle Pictures, Vanessa Zerda Rueda, la compositrice e vicepresidente del collettivo Mujeres nel Cinema, Silvia Leonetti, e il fumettista messinese Lelio Bonaccorso.

La Rassegna si avvale di un comitato scientifico, presieduto dal critico cinematografico Franco Cicero, con lo storico del Cinema Nino Genovese, l’ordinario di Cinema all’università di Messina Federico Vitella, l’ordinario di Discipline dello Spettacolo all’università di Messina Dario Tomasello, la compositrice e direttrice d’orchestra Cettina Donato.

La nuova edizione della Rassegna è organizzata da 8 Road Film fondata da Renata Giuliano e dalla Associazione Culturale ARB presieduta da Davide Liotta che è anche il Direttore di Produzione della Rassegna, in sinergia con alcune delle realtà operanti sul territorio messinese: UniMe DAMS, UniVersoMe, Colapesce Studio, Agenzia Pvk Produzioni Video e Circolo della Borsa.

Sostenuta dal Comune di Messina e dalla Fondazione Messina per la Cultura.

Con la collaborazione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.