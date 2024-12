Rinascente cerca personale a Palermo: come candidarsi

Si cercano addetti alle vendite per la sede in Via Roma

Il gruppo Rinascente cerca personale per lo store di Palermo, in Via Roma. La catena di grandi magazzini è pronta ad assumere nuovi addetti alle vendite. L’azienda propone uno stage di sei mesi, full-time 40 ore (dal lunedì alla domenica con 2 giorni di riposo). I sales assistant dovranno accompagnare il cliente in un’esperienza d’acquisto unica, costruendo una relazione di fiducia. Essi collaboreranno con il team Visual nel mantenimento dei layout del negozio, garantendo una corretta esposizione della merce il riassortimento e la presenza del prodotto nella propria area di competenza. Rinascente cerca personale a Palermo: i requisiti I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: diploma di scuola superiore o titolo equivalente;

conoscenza della lingua inglese e/o Francese (fluente) e di un’ulteriore lingua tra cinese, russo e arabo rappresenta un plus;

forte interesse per il mondo del Fashion e Luxury;

ottime doti comunicative;

capacità organizzative e team working;

flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni e weekend. Coloro che sono interessati a lavorare per Rinascente a Palermo possono inoltrare la loro candidatura direttamente dall'annuncio presente nel sito web dell'azienda.

