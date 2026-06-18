 Rischio incendi: scatta l'allerta arancione in Sicilia
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Rischio incendi, allerta arancione in Sicilia

Allerta arancione 18 giugno 2026
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L'avviso della Protezione civile
il bollettino
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PALERMO – Il dipartimento della Protezione civile regionale ha emesso per domani 19 giugno 2026 un’allerta arancione per i rischi incendi nell’isola dove sono previste precipitazioni assenti o non rilevanti, venti deboli variabili o temporaneamente moderati a regime di brezza le temperature su valori massimi elevati sulle aree interne e pianeggianti.

Rischio incendi, allerta arancione

Umidità minima nei bassi strati: 40-50% sui settori tirrenici, 20-40% altrove.

L’allerta arancione per gli incendi scatta quando “le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce”. Per le ondate di calore l’allerta diramata per domani è gialla a Palermo, Messina e Catania.

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