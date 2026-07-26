Termini Imerese, vasto incendio nella zona industriale: scatta l’allarme

Il post della sindaca Terranova

“È in corso un incendio di proporzioni vastissime nella nostra zona industriale. Abbiamo attivato il Centro operativo comunale con tutte le sue funzioni e stiamo seguendo costantemente l’evolversi della situazione. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco, i gruppi di Protezione civile, le forze dell’ordine, la polizia municipale e tutti gli uomini e le donne che stanno lavorando senza sosta per fronteggiare l’emergenza”.

Lo afferma, sul proprio profilo Facebook, la sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, “pregando” i cittadini di “evitare gli spostamenti non necessari”.

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Per precauzione, ha comunicato l’Anas, il traffico era stato temporaneamente bloccato sull’autostrada A19, la Palermo-Catania, lungo la carreggiata in direzione del capoluogo etneo, ma successivamente è stato riaperto.

“Desidero ringraziare – ha aggiunto la prima cittadina del Comune del Palermitano – i colleghi sindaci che stanno offrendo il loro prezioso aiuto. Abbiamo inoltre richiesto l’intervento del corpo Forestale e, pochi minuti fa, quello dei Canadair per contribuire a domare le fiamme il prima possibile. Il vento continua a soffiare con forza e rende le operazioni complesse, ma noi non molliamo. Siamo presenti, operativi e sul campo, impegnati a tutela della sicurezza della nostra comunità. Siamo sui luoghi de vi terremo costantemente aggiornati”.