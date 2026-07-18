 Rischio incendi in Sicilia: allerta rossa per il 19 luglio 2026
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Il bollettino della Protezione civile
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PALERMO – Allerta rossa domani 19 luglio 2026 in tutta la Sicilia per rischio incendi.

La Protezione Civile per Palermo lancia l’allarme per ondate di calore: sono previste temperature massime percepite di 39 gradi.

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Palermo, stop alle carrozze

“A seguito della pubblicazione del bollettino della Protezione Civile che conferma per domani un livello di rischio alto per ondate di calore e incendi, con classificazione rosso per il comune di Palermo, d’intesa con il sindaco, abbiamo disposto l’estensione del blocco totale della circolazione dei cavalli adibiti al traino delle carrozze”.

Lo rende noto l’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli. “Nelle giornate classificate con livello rosso riteniamo doveroso adottare il massimo livello di precauzione. Per questo abbiamo disposto il blocco totale della circolazione dei cavalli, una misura necessaria per salvaguardarne la salute”, conclude

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