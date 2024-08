Rissa in discoteca a Mondello: scatta la sospensione di 10 giorni

Si tratta dell'Arena Sirenetta

PALERMO – Il questore di Palermo Maurizio Calvino ha disposto, la sospensione per 10 giorni della licenza per tenere trattenimenti danzanti in una discoteca di Mondello, l’Arena Sirenetta, dopo una rissa registrata qualche giorno fa.

Palermo rissa e sospensione

Il questore di Palermo ha disposto la sospensione per 10 giorni della licenza di un noto locale di Mondello. Lo scopo è quello di “scongiurare il rischio che altri eventi – scrive la Questura – perturbativi della sicurezza pubblica possano verificarsi a breve”.

Il provvedimento è stato istruito dalla divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura, ed è stato disposto con tempestività. Intanto la festa all’Arena Sirenetta in programma stasera è stata spostata al Reef Lidò di Mondello.

La Questura vuole “segnalare” ai frequentatori della discoteca “che la soglia di attenzione delle forze dell’ordine, anche su questo settore, è alta”. Proprio oggi, è stata multata un’altra discoteca per la presenza di lavoratori in nero.