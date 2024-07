Roberto Puglisi è il nuovo direttore di LiveSicilia.it: la presentazione

Continueremo a raccontare nel solco di un esempio

Da oggi, Roberto Puglisi, 53 anni, è il nuovo direttore di LiveSicilia.it. Ecco il suo editoriale di presentazione.

Un abbraccio che continua

Un giornale è una fonte di notizie, storie, informazioni, questo resta inscritto nel suo Dna che, con il tempo, si è parzialmente modificato e ha conosciuto vaste e temibili opzioni concorrenti.

Un giornale, oggi, è anche qualcosa di più. Interagisce con la vita delle persone, grazie ai nuovi mezzi che diventano subito vecchi, per lasciare spazio ad altri e nuovissimi.

Un giornale, da scoprire ogni mattina, è come un abbraccio. Qualcosa che riguarda la vita di tutti e che cerca, per quanto può, di portare il conforto di pensieri e sentimenti che non lascino mai solo chi legge.

Noi questo abbraccio cominciammo a scoprirlo e a proporlo molti anni fa, quando incontrammo sulla nostra strada un inconsueto e magnifico tipo di siciliano.

Si chiamava e si chiama tuttora, risuonando nella custodia della nostra memoria, Francesco Foresta, fondatore e perenne anima di LiveSicilia.it, il nostro caro e compianto Francesco, sottratto crudelmente e troppo presto alla sua esistenza, ai suoi affetti, a tutti noi, e alla sua terra.

Francesco Foresta

Molti di noi già lo conoscevano. Altri scoprirono il gusto di un personaggio geniale e atipico, perché libero e determinato a difendere la libertà. Non per retorica, non per posa. Sul serio. Pagando, se era necessario.

Francesco era un giornalista che aveva cercato i suoi spazi, che aveva tracciato da solo la sua strada, e che ci spinse a raccontare Palermo e la Sicilia senza peli sulla lingua, con coraggio. Col nitore dei fatti, con la forza delle idee.

Oggi, assumendo l’incarico di direttore di LiveSicilia.it, non posso non avvertire fortemente il senso di responsabilità che promana da un simile maestro.

Responsabilità condivisa con una redazione di splendidi e generosi professionisti, nei confronti di una città e di una regione che racconteremo ancora, che porremo davanti a uno specchio, offrendo ai nostri lettori l’affetto di un abbraccio che continua.

Il mio abbraccio va agli editori che hanno scelto di scegliermi, ai giornalisti di LiveSicilia con cui proseguirò in un percorso esaltante, a Guido Monastra, il mio predecessore, che merita un grazie dal profondo del cuore per il suo strenuo impegno.

Il nostro abbraccio va a te, amica e amico che leggi.

La nota

L’assemblea dei soci di Livesicilia.it Srl ha deciso la nomina di Roberto Puglisi come nuovo direttore responsabile del quotidiano. Puglisi succede a Guido Monastra. L’azienda è grata a Guido Monastra per avere diretto ‘LiveSicilia’ con passione e impegno e dà il suo benvenuto a Roberto Puglisi, augurandogli buon lavoro al fianco della redazione.