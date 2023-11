Roma, donna muore schiacciata da un albero: aperta inchiesta

Era in compagnia del figlio che è in stato di choc

Tragedia a Roma in via Donna Olimpia, nel quartiere Monteverde, una donna di 82 anni, Teresa Veglianti, è morta schiacciata da un albero che è caduto questa mattina, sabato 25 novembre. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è arrivato a Monteverde per un sopralluogo.

Sul posto la polizia e vigili urbani, insieme con i vigili del fuoco e due ambulanze 118 che hanno prestato soccorso al figlio della donna che era in stato di choc dopo aver visto la madre morire.

I sanitari hanno tentato per oltre mezz’ora a rianimare la vittima, gravemente ferita soprattutto alle gambe, ma non c’è stato nulla da fare nonostante.

Nel luogo dove è morta la signora si è recato anche il pm. Si indaga per omicidio colposo contro ignoti e anche per questo motivo la polizia scientifica ha effettuato un sopralluogo in via di Donna Olimpia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la vittima stava passeggiando sul marciapiede insieme con uno dei figli quando è stata travolta dal tronco.

Numerosi disagi e alberi caduti si sono visti anche a Palermo.