Tutto è iniziato dopo la morte della madre

ROMA – Un uomo di 45 anni di Roma è stato condannato a 10 anni per aver abusato della figlia dal 2023 al 2025. L’incubo è iniziato subito dopo la morte della madre della ragazza. La giovane, che aveva 15 anni quando tutto è iniziato, riceveva soldi e stupefacenti dal padre che la “risarciva” in questo modo per non farle raccontare cosa subiva.

L’incubo è finito nel 2025 quando la ragazza è fuggita dalla casa rifugiandosi a casa di un’amica trovando anche il coraggio di denunciare il padre.

Nel processo la ragazza si è costituita parte civile. Ora la condanna per il padre che le fa tirare un sospiro di sollievo.

Leggi le news dall’Italia e dal Mondo