 10 anni di carcere per un uomo che abusava della figlia
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Roma, droga e denaro alla figlia per abusare di lei: condannato a 10 anni

abusa della figlia
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Tutto è iniziato dopo la morte della madre
LA SENTENZA
di
1 min di lettura

ROMA – Un uomo di 45 anni di Roma è stato condannato a 10 anni per aver abusato della figlia dal 2023 al 2025. L’incubo è iniziato subito dopo la morte della madre della ragazza. La giovane, che aveva 15 anni quando tutto è iniziato, riceveva soldi e stupefacenti dal padre che la “risarciva” in questo modo per non farle raccontare cosa subiva.

L’incubo è finito nel 2025 quando la ragazza è fuggita dalla casa rifugiandosi a casa di un’amica trovando anche il coraggio di denunciare il padre.

Nel processo la ragazza si è costituita parte civile. Ora la condanna per il padre che le fa tirare un sospiro di sollievo.

Leggi le news dall’Italia e dal Mondo

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI