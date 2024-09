Roma, esonerato Daniele De Rossi: caccia al sostituto

Decisivo l'avvio di campionato non certo esaltante

ROMA – “L’AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra”, è quanto si legge nel comunicato diffuso dal club giallorosso.

“La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra”.

Arriva quindi il primo esonero della stagione in Serie A. Per l’esonero di De Rossi è stato decisivo l’avvio in campionato dei giallorossi, che non hanno raccolta alcuna vittoria nelle prime quattro giornate. Nelle prossime ore sarà scelto il sostituto che dovrà guidare la squadra già dalla sfida di domenica contro l’Udinese prima in classifica.

De Rossi era diventato l’allenatore della Roma, club per il quale ha sempre fatto il tifo ed è stato calciatore, lo scorso 16 gennaio quando prese il posto di José Mourinho. Qualche mese dopo per lui è arrivato anche il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2027 e adesso, dopo solo quattro giornate di campionato, l’esonero.