Romano: “Crisi siccità e rifiuti, serve l’approdo al sistema privato”

La nota del coordinatore politico di Noi Moderati

PALERMO- “La gravissima situazione della crisi idrica in atto in Sicilia come quella relativa alla raccolta e gestione dei rifiuti nella città di Palermo richiedono una visione laica e un approccio nuovo e diverso”. Così, in una nota, Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati

“Siamo di fronte a due emergenze che non possono più definirsi tali perché riguardano inefficienze strutturali dinnanzi alle quali occorrono strumenti diversi, competenze e risorse all’altezza, un know how all’avanguardia e personale adeguato”.

“I responsabili politici e istituzionali non vedano – continua Romano – in questa opportunità un loro fallimento ma serve una risposta immediata nel brevissimo periodo e la riorganizzazione di due servizi essenziali da affidare al sistema privato, l’unico che, stando così le cose, può garantire razionalizzazione dei costi, ottimizzazione dei risultati ed efficienza”.