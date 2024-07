Ginnastica Ritmica: tante medaglie per la SSD Aikya alla “Rome Cup 2024”

Soddisfazione per la società palermitana

Si è svolta al Palazzetto dello Sport di Ostia, a Roma, nei giorni 12, 13 e 14 luglio, la competizione internazionale di Ginnastica Ritmica “Rome Cup 2024”. La società sportiva palermitana SSD Aikya ha partecipato alla competizione con 11 atlete guidate dalle allenatrici Silvia Librizzi, Luisa Gullotti e Ivonne Vaglica.

Alessandra Gioè ha conquistato un oro nella categoria Senior Level C, nella specialità cerchio. Anche Elisa Conigliaro ha portato a casa un oro nella categoria Senior Level C, ma nella specialità nastro. Viola Salerno, invece, ha ottenuto un argento nella categoria Senior LC, nella specialità palla. Bronzo, poi, per Matilde Martelli nella categoria Senior Level B, specialità fune.

Alcune atlete della SSD Aikya

Inoltre, Rachele Finazzo ha ricevuto un premio speciale dallo sponsor della competizione per essersi distinta nella sua esibizione alla palla. Martina Salerno, infine, ha ricevuto un premio come ginnasta più espressiva della competizione per l’esecuzione del suo esercizio al cerchio.