Round Retrocessione, Nuoto Catania ospite del Posillipo

Coach Dato: "Padroni di casa salvi ma onoreranno il campionato"

Dopo il pareggio esterno di sabato scorso contro il Quinto, l’Adr Nuoto Catania sabato 2 aprile affronterà in trasferta il C.N Posillipo per la 6^ giornata del round retrocessione. I rossazzurri, che nella classifica del round retrocessione hanno 14 punti (seguiti da Metanopoli, Roma e Lazio) devono ancora recuperare la gara contro l’Anzio (in trasferta, recupero in programma il 06/04/2022 alle 16.30) e affrontare sabato 9 in casa la Lazio.

Alla vigilia del match contro il C.N Posillipo il tecnico Giuseppe Dato ha dichiarato: “Il Posillipo, dopo il turno il recupero di mercoledì, è matematicamente salvo ma sono certo che onorerà, come sempre, fino in fondo il campionato. Noi veniamo da tre risultati utili consecutivi, due vittorie e un pareggio che ci hanno messo in condizione di poter determinare il nostro destino. Sappiamo che già da domani ci attende la prima di tre finali e, consci della posta in palio, ci faremo trovare pronti”.

Il portiere rossazzurro Enrico Caruso, ex del match, ha dichiarato: “Veniamo entrambe da risultati utili, il Posillipo ha già raggiunto il suo obiettivo della salvezza diretta, noi invece abbiamo bisogno di fare necessariamente punti. Credo che sarà un bel match, come quello dell’andata, conosco la loro mentalità e so che ci terranno a fare bella figura in casa e il fatto che siano già salvi non deve farci rilassare. Sarà una vera e propria battaglia, noi siamo fiduciosi… quello di domani sarà un primo match point per raggiungere la salvezza!”.