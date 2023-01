Ruba dei profumi, arrestata quarantaquatrenne

La refurtiva ammontava a 200 euro.

Catania – I Carabinieri del Nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato una 44enne di Ragusa per furto aggravato. I militari, in seguito ad una segnalazione giunta al centralino da parte del direttore di un grande magazzino di via Etnea, sono intervenuti presso l’uscita del negozio, riuscendo a bloccare la donna, che aveva appena attraversato le casse senza pagare due profumi. Gli investigatori hanno accertato che la 44enne, dopo avere trafugato i due prodotti dagli scaffali, con la scusa di provare un paio di pantaloni, si era nascosta in un camerino, dove aveva spacchettato i profumi dal valore di 200 euro, nascondendoli addosso. La refurtiva, dopo la perquisizione, è stata restituita al direttore. L’arresto è stato convalidato dal gip.