Ruba una panchina con lo scooter. Ferrandelli: “Aiutateci a ritrovarla” VD

La segnalazione dell'assessore alle politiche sociali

PALERMO – Ruba una panchina in una zona bonifica e la porta con sé, a bordo di uno scooter. L’assessore alle politiche sociali Fabrizio Ferrandelli diffonde il video e lancia un appello.

Ruba una panchina con lo scooter

Alcuni cittadini hanno filmato un transito anomalo nei quartieri che lambiscono via Iuvara. Un uomo, con lo scooter, portava con sé una panchina “rubata” in una zona bonificata.

“Aiutereste me e il Comitato Quartiere Pulito della zona Tribunale a ritrovarla? – scrive Fabrizio Ferrandelli su facebook -. – Il soggetto saliva da via Juvara e ha svoltato in via Re Federico. Non deve essere andato lontanissimo…”.