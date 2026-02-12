 Donna accoltellata in via Libertà: transennata la zona
Violenza a Palermo: una donna accoltellata in via Libertà FOTO VIDEO

E' stata trasportata a Villa Sofia: è in gravi condizioni
I SOCCORSI
di
PALERMO – Ha atteso che uscisse dal parrucchiere per colpirla alle spalle. Una donna è stata accoltellata in via Libertà a Palermo.

Adesso è caccia all’uomo che l’ha ferita. Una sua descrizione è stata diramata agli agenti delle Volanti dell’ufficio prevenzione generale della questura.

Donna accoltellata a Palermo, l’intervento della polizia

I soccorsi

La 56enne è stata trasportata in ambulanza a Villa Sofia: è in gravi condizioni. È arrivata cosciente in ospedale, ma poi la situazione è peggiorata. La lama è affondata sulla schiena per diversi centimetri.

I poliziotti hanno transennato la zona e stanno cercando di ricostruire il percorso di fuga dell’uomo che impugnava il coltello. L’arma potrebbe essere stata lanciata nelle aiuole in piazza Alberigo Gentili.

Donna accoltellata a Palermo

Donna accoltellata in via Libertà: zona transennata

Diverse le pattuglie presenti sul posto, quasi all’altezza dell’incrocio con via Notarbartolo, di fronte a Villa Zito.

Dinamica e, soprattutto, movente sono ancora da chiarire. L’uomo in fuga voleva uccidere, tutto sembra portare all’accusa di tentato omicidio.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna sia stata pedinata nel percorso verso la macchina. Subito il colpo, si sarebbe rifugiata dentro un negozio.

In aggiornamento

